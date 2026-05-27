Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển 74 nghiên cứu sinh, chính sách hỗ trợ lên đến 2,1 tỷ đồng

NHÃ UYÊN (theo TTO, Znews)

(GLO)- Trường đại học Kinh tế - Luật (UEL - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đang tuyển 74 nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2026. Đáng chú ý, nhà trường sẽ triển khai chương trình UEL Elite với tổng mức hỗ trợ lên đến hơn 2,1 tỷ đồng cho người học tiến sĩ trong 3 năm đào tạo.

Theo đó, 74 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ trong đợt 1 thuộc 6 ngành: Kinh tế học (16 chỉ tiêu), Kinh tế chính trị (11 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (16 chỉ tiêu), Tài chính - Ngân hàng (10 chỉ tiêu), Luật Dân sự và Tố tụng dân sự (11 chỉ tiêu), Luật Kinh tế (10 chỉ tiêu).

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: FBNT/Znews

Nhà trường sẽ đánh giá hồ sơ và kết hợp phỏng vấn người dự tuyển. Thời gian đào tạo là 3 năm. Học phí năm học 2026-2027 dao động 59-64 triệu đồng (tùy ngành).

Điểm mới trong mùa tuyển sinh năm nay là lần đầu tiên UEL triển khai đồng thời 3 nhóm chương trình tuyển sinh nghiên cứu sinh, đào tạo tiến sĩ với chính sách phân tầng: nghiên cứu sinh tự đảm bảo kinh phí học tập (tuyển sinh theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của trường), UEL Plus và UEL Elite.

Trong đó, UEL Elite được xác định là chương trình trọng điểm nhằm đào tạo giảng viên, nhà khoa học trẻ theo chuẩn quốc tế. Chương trình này hỗ trợ tổng cộng lên đến 1,62 tỷ đồng đối với người chưa là viên chức trường và 2,127 tỷ đồng đối với viên chức, người lao động UEL trong 3 năm đào tạo.

Nghiên cứu sinh UEL Elite còn được bố trí nơi làm việc tại trường, tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh và cụm, chuỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; đồng thời được hỗ trợ giảng dạy như giảng viên tập sự.

Đổi lại, nghiên cứu sinh UEL Elite phải đáp ứng chuẩn đầu vào nghiêm ngặt như: trình độ tiếng Anh từ IELTS 6.0 trở lên (hoặc tương đương, hoặc bằng đại học bằng tiếng Anh do cơ sở nước ngoài cấp); tối thiểu 1 bài báo trên tạp chí Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công nhận trong 36 tháng gần nhất; điểm xét tuyển từ 80 trở lên; tuổi không quá 45 và ký hợp đồng lao động toàn thời gian với UEL.

Nghiên cứu sinh UEL Elite cũng phải cam kết đầu ra. Theo đó, tác giả chính tối thiểu 2 bài báo (1 Scopus Q1 + 1 Scopus Q3), giảng dạy được bằng tiếng Anh khi tốt nghiệp và làm việc tại trường tối thiểu 2 lần thời gian đào tạo.

Hỗ trợ 1 tỷ đồng/năm cho mỗi nghiên cứu sinh xuất sắc

(GLO)- Bộ KH&CN vừa phê duyệt “Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026-2030”. Theo đó, lần đầu tiên có cơ chế đầu tư trực tiếp, quy mô lớn cho nghiên cứu sinh, với mức hỗ trợ tối đa lên tới 1 tỷ đồng/người/năm.

Tập trung ôn tập, sẵn sàng thi vào lớp 10

(GLO)- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28-6. Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 48 trường tổ chức thi tuyển và 78 trường xét tuyển. Thời điểm này, các trường THCS đang triển khai ôn tập, củng cố kiến thức và tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 9.

Báo và PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp - livestream chương trình “Tiếp bước trường thi”

(GLO)- Chương trình truyền hình trực tiếp “Tư vấn hướng nghiệp, xét tuyển ĐH-CĐ năm 2026” với chủ đề “Tiếp bước trường thi” sẽ mang đến những thông tin mới nhất về tuyển sinh, xu hướng ngành nghề và những lời khuyên thiết thực từ các chuyên gia, đại diện ngành giáo dục và các trường đại học.

Gia Lai có 4 trường THPT được ưu tiên xét tuyển và cộng điểm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026. Trong số 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển và cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên theo quy định của Đại học này, tỉnh Gia Lai có 4 trường.

Chú trọng tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT

(GLO)- Trong bối cảnh tuyển sinh đại học, cao đẳng có nhiều thay đổi, việc đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh từ sớm cho học sinh THPT đang trở thành yêu cầu cần thiết, giúp học sinh chủ động lựa chọn ngành học và lộ trình phù hợp.

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

Thay đổi tổ hợp các môn trong xét tuyển đại học: Học sinh phải thích nghi trong thời gian quá ngắn

(GLO)- Giữa giai đoạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều trường đại học thu hẹp hoặc loại bỏ các khối xét tuyển truyền thống như A00, C00, thậm chí A01 khiến không ít học sinh lớp 12 lúng túng, phải gấp rút điều chỉnh kế hoạch học tập đã theo đuổi suốt nhiều năm.

