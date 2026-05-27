Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển 74 nghiên cứu sinh, chính sách hỗ trợ lên đến 2,1 tỷ đồng

(GLO)- Trường đại học Kinh tế - Luật (UEL - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đang tuyển 74 nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2026. Đáng chú ý, nhà trường sẽ triển khai chương trình UEL Elite với tổng mức hỗ trợ lên đến hơn 2,1 tỷ đồng cho người học tiến sĩ trong 3 năm đào tạo.

Theo đó, 74 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ trong đợt 1 thuộc 6 ngành: Kinh tế học (16 chỉ tiêu), Kinh tế chính trị (11 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (16 chỉ tiêu), Tài chính - Ngân hàng (10 chỉ tiêu), Luật Dân sự và Tố tụng dân sự (11 chỉ tiêu), Luật Kinh tế (10 chỉ tiêu).

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: FBNT/Znews

Nhà trường sẽ đánh giá hồ sơ và kết hợp phỏng vấn người dự tuyển. Thời gian đào tạo là 3 năm. Học phí năm học 2026-2027 dao động 59-64 triệu đồng (tùy ngành).

Điểm mới trong mùa tuyển sinh năm nay là lần đầu tiên UEL triển khai đồng thời 3 nhóm chương trình tuyển sinh nghiên cứu sinh, đào tạo tiến sĩ với chính sách phân tầng: nghiên cứu sinh tự đảm bảo kinh phí học tập (tuyển sinh theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của trường), UEL Plus và UEL Elite.

Trong đó, UEL Elite được xác định là chương trình trọng điểm nhằm đào tạo giảng viên, nhà khoa học trẻ theo chuẩn quốc tế. Chương trình này hỗ trợ tổng cộng lên đến 1,62 tỷ đồng đối với người chưa là viên chức trường và 2,127 tỷ đồng đối với viên chức, người lao động UEL trong 3 năm đào tạo.

Nghiên cứu sinh UEL Elite còn được bố trí nơi làm việc tại trường, tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh và cụm, chuỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; đồng thời được hỗ trợ giảng dạy như giảng viên tập sự.

Đổi lại, nghiên cứu sinh UEL Elite phải đáp ứng chuẩn đầu vào nghiêm ngặt như: trình độ tiếng Anh từ IELTS 6.0 trở lên (hoặc tương đương, hoặc bằng đại học bằng tiếng Anh do cơ sở nước ngoài cấp); tối thiểu 1 bài báo trên tạp chí Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công nhận trong 36 tháng gần nhất; điểm xét tuyển từ 80 trở lên; tuổi không quá 45 và ký hợp đồng lao động toàn thời gian với UEL.

Nghiên cứu sinh UEL Elite cũng phải cam kết đầu ra. Theo đó, tác giả chính tối thiểu 2 bài báo (1 Scopus Q1 + 1 Scopus Q3), giảng dạy được bằng tiếng Anh khi tốt nghiệp và làm việc tại trường tối thiểu 2 lần thời gian đào tạo.