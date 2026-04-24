(GLO)- Ngày 24-4, Trung tâm Tư vấn du học Việt Trí MD (Công ty cổ phần Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam) tổ chức khai trương Văn phòng Tư vấn du học Việt Trí MD tại Gia Lai có trụ sở tại đường DC2 - số 27 Hoa Lư (phường Quy Nhơn).

Lễ khai trương Văn phòng Tư vấn du học Việt Trí MD tại Gia Lai. Ảnh: T.D

Trung tâm Tư vấn du học Việt Trí MD được thành lập từ năm 2003. Đến nay Trung tâm đã đào tạo, hướng nghiệp thành công cho hàng ngàn sinh viên, học sinh trong nước sang lao động, học tập tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Nhật Bản.

Hiện Trung tâm đã phát triển nhiều văn phòng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Văn phòng Tư vấn du học Việt Trí MD tại Gia Lai sẽ là địa chỉ để các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên tìm hiểu các thông tin, chương trình, thủ tục đi du học, làm việc ở các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…

Phụ huynh, học sinh, người có nhu cầu du học tìm hiểu, trao đổi các thông tin về du học. Ảnh: T.D

Tại lễ khai trương, các phụ huynh, học sinh, người có nhu cầu du học đã được tìm hiểu, trao đổi các thông tin về du học cùng một số chính sách hỗ trợ từ Trung tâm Tư vấn du học Việt Trí MD.

