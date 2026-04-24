Khai trương Văn phòng Tư vấn du học Việt Trí MD tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 24-4, Trung tâm Tư vấn du học Việt Trí MD (Công ty cổ phần Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam) tổ chức khai trương Văn phòng Tư vấn du học Việt Trí MD tại Gia Lai có trụ sở tại đường DC2 - số 27 Hoa Lư (phường Quy Nhơn).

Lễ khai trương Văn phòng Tư vấn du học Việt Trí MD tại Gia Lai. Ảnh: T.D

Trung tâm Tư vấn du học Việt Trí MD được thành lập từ năm 2003. Đến nay Trung tâm đã đào tạo, hướng nghiệp thành công cho hàng ngàn sinh viên, học sinh trong nước sang lao động, học tập tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Nhật Bản.

Hiện Trung tâm đã phát triển nhiều văn phòng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Văn phòng Tư vấn du học Việt Trí MD tại Gia Lai sẽ là địa chỉ để các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên tìm hiểu các thông tin, chương trình, thủ tục đi du học, làm việc ở các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…

Phụ huynh, học sinh, người có nhu cầu du học tìm hiểu, trao đổi các thông tin về du học. Ảnh: T.D

Tại lễ khai trương, các phụ huynh, học sinh, người có nhu cầu du học đã được tìm hiểu, trao đổi các thông tin về du học cùng một số chính sách hỗ trợ từ Trung tâm Tư vấn du học Việt Trí MD.

Báo và PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp - livestream chương trình “Tiếp bước trường thi”

(GLO)- Chương trình truyền hình trực tiếp “Tư vấn hướng nghiệp, xét tuyển ĐH-CĐ năm 2026” với chủ đề “Tiếp bước trường thi” sẽ mang đến những thông tin mới nhất về tuyển sinh, xu hướng ngành nghề và những lời khuyên thiết thực từ các chuyên gia, đại diện ngành giáo dục và các trường đại học.

Gia Lai có 4 trường THPT được ưu tiên xét tuyển và cộng điểm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026. Trong số 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển và cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên theo quy định của Đại học này, tỉnh Gia Lai có 4 trường.

Chú trọng tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT

(GLO)- Trong bối cảnh tuyển sinh đại học, cao đẳng có nhiều thay đổi, việc đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh từ sớm cho học sinh THPT đang trở thành yêu cầu cần thiết, giúp học sinh chủ động lựa chọn ngành học và lộ trình phù hợp.

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

Thay đổi tổ hợp các môn trong xét tuyển đại học: Học sinh phải thích nghi trong thời gian quá ngắn

(GLO)- Giữa giai đoạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều trường đại học thu hẹp hoặc loại bỏ các khối xét tuyển truyền thống như A00, C00, thậm chí A01 khiến không ít học sinh lớp 12 lúng túng, phải gấp rút điều chỉnh kế hoạch học tập đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học: Học sinh phải chủ động thích ứng

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa tiến hành lấy ý kiến rộng rãi từ các trường đại học về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm 2026, trong đó nổi bật là đề xuất giảm vai trò của xét học bạ. Ðiều này tác động không nhỏ đến kế hoạch học tập, chuẩn bị của học sinh, nhất là khối trung học phổ thông.

