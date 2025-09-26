Thêm cơ hội học tập tốt cho học sinh, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ

(GLO)- Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ mùa thu 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội, đem lại cơ hội du học tại Hoa Kỳ cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Triển lãm do Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ, thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức, có sự tham gia của đại diện 60 trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ đã được kiểm định.

Tại đây, các phụ huynh và học sinh quan tâm đến du học Hoa Kỳ đã có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với đại diện các trường để tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình học, điều kiện tuyển sinh và môi trường học tập. Nhiều trường trong số này cũng cung cấp thông tin về các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên quốc tế.

Các đại học và cao đẳng cung cấp thông tin về các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên quốc tế tại Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ mùa thu 2025. Ảnh/Nguồn: NDO

Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại Hoa Kỳ, quốc gia này tiếp tục duy trì cam kết đối với chương trình Fulbright-một chương trình trao đổi giáo dục quốc tế, hỗ trợ các học giả và các nhà chuyên môn Việt Nam theo đuổi những hoạt động này tại Hoa Kỳ; đồng thời, tạo cơ hội cho công dân Hoa Kỳ đi học tập, giảng dạy hoặc nghiên cứu ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Ngoài ra, phía Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng khẳng định, các cơ sở giáo dục tại đây đang dành nhiều mức học bổng và hỗ trợ khác nhau cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Được biết, thời gian tới, Đại sứ quán Hoa Kỳ hướng đến việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ và Việt Nam; đồng thời, tiếp tục xây dựng các mối quan hệ này thông qua việc trao các khoản tài trợ ban đầu cho những dự án liên quan đến STEM mà các trường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng triển khai.