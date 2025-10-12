Hành trình trưởng thành của những “chiến binh” Trường Teen

(GLO)-Ba học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai), gồm: Sử Huy Long, Trần Giáp Phương Linh và Trương Lê Gia Bảo vừa xuất sắc giành ngôi vô địch Trường Teen 2025. Đây là sân chơi tranh biện học đường do VTV7 phối hợp với Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) tổ chức.

Tôn trọng sự khác biệt

Khi quyết định ghi danh, cả ba đều chung mong muốn được thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn để học hỏi và trưởng thành. Nhưng hành trình chinh phục sân chơi trí tuệ này không hề dễ dàng. Ngay từ những ngày đầu luyện tập, các em nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong tính cách và cách lập luận. Có lúc bất đồng quan điểm, tranh cãi đến cùng. Tuy nhiên, chính sự khác biệt ấy lại giúp họ hiểu nhau hơn, biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm đối lập.

Đội Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phải) đến với Trường Teen bằng tinh thần học hỏi và sự cầu tiến. Ảnh: NVCC



Em Trần Giáp Phương Linh (học sinh lớp 12 chuyên Anh) từng có dịp đặt chân đến trường quay S14, nhưng cảm xúc khi đứng trên sân khấu S16 của Trường Teen vẫn đặc biệt hơn nhiều. “Khi đối diện giám khảo và khán giả, em hồi hộp hơn rất nhiều. Nhưng khi tiếng chuông vang lên, mọi lo lắng tan biến. Lúc đó, em chỉ nghĩ đến việc làm sao để đội mình thể hiện thật tốt”-Linh chia sẻ.

Nhớ rõ cảm giác khi bước vào buổi ghi hình đầu tiên, em Sử Huy Long (học sinh lớp 12 chuyên Tin) chia sẻ: “Em vừa háo hức, vừa lo lắng. Đó là lần đầu tiên được tranh tài ở một sân chơi lớn với những đối thủ rất mạnh, lại đứng giữa ánh đèn và hàng trăm ánh nhìn”.

Trong khi đó, em Trương Lê Gia Bảo (học sinh lớp 12) chuyên Tin “bật mí” rằng mình trưởng thành nhất là khi nhận ra mỗi người trong đội đều có thế mạnh riêng. Em không thể kiểm soát tất cả, mà phải tin tưởng vào các bạn...

Từ những buổi tập miệt mài, những lần tranh luận đến khuya, ba học sinh ấy dần học được cách điều chỉnh cảm xúc, phát huy điểm mạnh của nhau. Càng đi sâu, áp lực càng lớn. Mỗi vòng đấu là một “bài kiểm tra” về kiến thức, phản xạ và khả năng làm chủ cảm xúc. Long chia sẻ: “Áp lực lớn nhất là đội mình không mạnh bằng nhiều đội khác. Nhưng thay vì nản, chúng em xem đó là động lực để cố gắng hơn từng ngày”.

Trần Giáp Phương Linh được trao danh hiệu “Người nói xuất sắc nhất lượt 2”. Ảnh: NVCC

Ở vị trí “người 2-phản biện”, được xem là then chốt của đội khi có nhiệm vụ củng cố và nâng cao hệ thống luận điểm đội mình, phản biện đội bạn, Linh không ít lần phải đối mặt với áp lực lớn. “Có lúc, đội bạn liên tục tấn công vào luận điểm của đội em. Khi ấy, điều quan trọng là phải giữ được bình tĩnh, nhìn ra điểm yếu và thật chắc chắn với lập trường của mình để phản biện hiệu quả”-Linh kể.

Mang lửa về cho trường

Chiến thắng vỡ òa khi tên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được xướng lên trong trận chung kết với đề tài “Các cuộc thi mang tính cạnh tranh dành cho học sinh cần được chấm dứt”. Dù đề thi khó và mở rộng, đội vẫn giữ vững phong độ, thể hiện tư duy phản biện sắc bén, bản lĩnh và tự tin.

Đội THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phải) tranh biện cùng Đội THPT Chuyên Lê Hồng Phong xoay quanh kiến nghị: “Các cuộc thi mang tính cạnh tranh dành cho học sinh cần được chấm dứt” tại chung kết Trường Teen 2025. Ảnh: ĐVCC

Sau cuộc thi, Linh bộc bạch: “Thu hoạch lớn nhất của em là tình bạn và những mối quan hệ tốt đẹp. Trong một tuần ở Trại hè Trường Teen, bọn em có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, thậm chí còn khóc khi chia tay nhau”.

Long thì nhớ mãi những buổi luyện tập xuyên đêm khi có thêm “kỷ niệm quý giá của tuổi học trò”, còn Bảo xúc động khi nhắc đến sự ủng hộ của thầy cô và bạn bè: “Thầy chủ nhiệm luôn gửi tin nhắn chúc mừng mỗi khi đội có kết quả tốt. Nhà trường tạo điều kiện hết sức để bọn em yên tâm thi đấu, các fanpage liên tục cổ vũ. Đó là động lực tinh thần rất lớn”.

Thành công của cả đội không thể thiếu sự ủng hộ từ phía hậu phương. Chị Giáp Thị Dương Thanh, phụ huynh em Trần Giáp Phương Linh đã dành thời gian đến trường quay, theo dõi cả ba say sưa so tài. Chị chia sẻ, qua cuộc thi, chị thấy con gái có sự trưởng thành trong cách nhìn nhận chính mình. Con không chỉ tự tin hơn khi nói trước đám đông mà còn biết cách hợp tác, lắng nghe đồng đội và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.

Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thành công chinh phục ngôi vị cao nhất chương trình Trường Teen 2025. Ảnh: NVCC

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phụ huynh chúng ta hãy tin tưởng và cho con cơ hội được trải nghiệm, tự khám phá khả năng của mình. Con tự chuẩn bị, tự hoàn thiện, vượt qua lo lắng, cân bằng và làm chủ cảm xúc để tỏa sáng trên sân khấu, đó mới là một hành trình trưởng thành thực sự, chứ không chỉ ở kết quả cuối cùng”-chị Dương Thanh tâm sự.

Chiến thắng tại Trường Teen 2025 là niềm tự hào lớn của thầy trò Lê Quý Đôn. Các em đã chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần học hỏi không ngừng. Hành trình ấy đã giúp các em thấy được sức mạnh của tri thức, của đối thoại và sự tôn trọng khác biệt.

Thầy Huỳnh Lê Minh-Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn-cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, sân chơi học thuật và kỹ năng để học sinh có cơ hội phát huy tư duy sáng tạo, khả năng phản biện và tinh thần hợp tác. Tôi mong rằng, qua những trải nghiệm ấy, mỗi học sinh sẽ nuôi dưỡng trong mình tinh thần dám nghĩ, dám nói, biết lắng nghe và không ngừng học hỏi để trở thành những công dân trẻ tự tin, nhân ái và giàu khát vọng”.

Những nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt của ba “chiến binh” của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn khi thành công chinh phục chiếc cúp quán quân. Ảnh: NVCC

Sử Huy Long Sử Huy Long (lớp 12 chuyên Tin): Tham gia Giải vô địch tranh biện Trung học toàn quốc NSDC 2025; Zoo Pre NSDC 2025; Panorama Debate Open 2025; Phan Debate Open 2025...

Trương Lê Gia Bảo Trương Lê Gia Bảo (lớp 12 chuyên Tin): Đội cao điểm nhất trong 4 đội vào bán kết National Debating Championship 2025 bảng Tân binh; Top 9 người nói xuất sắc nhất giải; Chủ nhiệm SHY Debate Club Gen IX...