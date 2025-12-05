Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin

Em Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh đoạt giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh THPT” tại Gia Lai

VŨ HOÀNG
(GLO)- Chiều 5-12, Sở Tư pháp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh THPT” trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 9 đến 18-11-2025, nhận được 54.453 bài dự thi từ 103 trường THPT, đạt tỉ lệ 42,77% trên tổng số học sinh THPT toàn tỉnh.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các luật thiết yếu và gần gũi với học sinh như Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, cùng các văn bản về trật tự, an toàn giao thông.

z7295371395418-2407ae6b3733a2812eccf8d3cf376084.jpg
Em Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh nhận giải giải Nhất cá nhân. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 31 giải thưởng, gồm 29 giải cá nhân và 2 giải tập thể. Trong đó, giải Nhất cá nhân thuộc về em Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh-học sinh lớp 11A10, Trường THPT số 1 Trần Cao Vân.

Về giải tập thể, Trường THPT Pleiku nhận giải tập thể có số lượng học sinh tham gia dự thi nhiều nhất với 2.389 bài. Trường THPT số 1 Trần Cao Vân xuất sắc đoạt giải tập thể có số lượng học sinh đạt giải nhiều nhất với 6 giải, chiếm hơn 20% tổng số giải thưởng toàn cuộc thi.

z7295362175506-2a654a571d0622e301c05b3ff1112c9f.jpg
Ban Tổ chức trao các giải tập thể cho Trường THPT số 1 Trần Cao Vân và Trường THPT Pleiku. Ảnh: Hoàng Vũ

Cuộc thi đã góp phần tạo ra sân chơi bổ ích, khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu pháp luật trong học sinh. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống cần thiết cho học sinh THPT.

