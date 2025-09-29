Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, Liên hoan chèo Bả trạo năm nay có 2 đội chèo Bả trạo tham gia, đến từ Đoàn xã Tuy Phước và Đoàn xã Phù Mỹ Đông. Liên hoan võ cổ truyền Bình Định được tổ chức qua 2 vòng sơ loại online và chung kết; đến nay vòng sơ loại online đã nhận được 42 video dự thi.

Chỉn chu trong từng video võ thuật

Liên hoan võ cổ truyền Bình Định năm nay thu hút 27 đơn vị tham gia ở 2 nội dung (quyền thuật và đối luyện). Sau khi nhận bài dự thi, Ban Tổ chức đăng tải video, mở bình chọn trực tuyến từ ngày 25 đến 30-9 và công bố kết quả vòng sơ loại vào ngày 4-10. Những tiết mục vượt qua vòng sơ loại sẽ tranh tài trong đêm chung kết, dự kiến diễn ra tối 11-10 tại phường Quy Nhơn.

Anh Phan Thanh Quang-Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) võ cổ truyền Thành Hạnh (xã An Lương), Phó Bí thư Đoàn xã An Lương, cho biết: “Với vai trò huấn luyện và định hướng, tôi đã tổ chức cho võ sinh tập luyện nghiêm túc, đồng thời lựa chọn những gương mặt tiêu biểu, có tiềm năng để tham gia liên hoan”.

Đồng thời, thầy và trò đã chủ động lên ý tưởng, tự quay và dàn dựng lại các tiết mục để chuẩn bị cho Liên hoan. Trong đó, một số em như Đinh Tâm Như (SN 2008), Nguyễn Tấn Luân (SN 2009)... từng đạt huy chương tại giải trẻ võ cổ truyền toàn quốc và giải đấu cấp tỉnh.

Như chia sẻ: “Qua liên hoan lần này, chúng em mong sẽ có thêm cơ hội thể hiện tài năng và tình yêu với võ cổ truyền, đồng thời góp phần quảng bá, lan tỏa nét đẹp của võ cổ truyền Bình Định đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh”.

Chọn cách làm khác, Đoàn phường Hoài Nhơn đã mời đội truyền thông ở địa phương hỗ trợ quay hai video võ thuật do em Võ Thị Ngọc Xuân (SN 2008) và Nguyễn Minh Quân (SN 2009) biểu diễn với mục đích nâng cao chất lượng cho sản phẩm dự thi lần này.

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn. Ảnh: ĐVCC

Anh Thái Minh Vĩ-Bí thư đoàn phường, cho biết: “Năm 2020, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hoài Thanh Tây (nay là phường Hoài Nhơn) đã thành lập CLB võ cổ truyền Hoài Nhơn. CLB do 7 võ sinh đều trong lứa tuổi trung học phổ thông của võ đường Kim Hoàng hướng dẫn, tập luyện cho các em học sinh nhỏ hơn. Đến nay, CLB vẫn duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần phát hiện, bồi dưỡng lực lượng có chuyên môn cao để tuyển chọn tham gia các giải đấu”.

Với chất lượng chuyên môn và kỹ thuật được đầu tư, anh Vĩ kỳ vọng những sản phẩm dự thi lần này sẽ đạt thành tích cao, góp phần phát huy truyền thống võ cổ truyền của xứ Dừa.

Clip: Huỳnh Vỹ - Dương Linh

Phát huy sức trẻ với chèo Bả trạo

Ngay sau khi kế hoạch tổ chức Liên hoan chèo Bả trạo được triển khai, đội Bả trạo thanh niên xã Phù Mỹ Đông đã nhanh chóng tập hợp lực lượng. Đội tham gia liên hoan lần này có 15 thành viên, do nghệ nhân Trần Ta trực tiếp dẫn dắt và đảm nhiệm vai trò Tổng thương.

Đội bả trạo thanh niên xã Phù Mỹ Đông biểu diễn tại Liên hoan Chèo Bả trạo lần thứ I năm 2023. Ảnh: D.L

Anh Phan Văn Nhật-Chủ nhiệm đội Bả trạo thanh niên xã Phù Mỹ Đông, cho biết: “Các vai “tổng” đều do những người có nhiều năm kinh nghiệm đảm nhận. Còn 12 quân trạo đều là những gương mặt mới, trong đó có em nhỏ nhất đang học lớp 8. Những ngày đầu, các em còn bỡ ngỡ với câu hát, nhịp chèo, nhưng sau một thời gian tập luyện, đến nay đã dần thuần thục, bắt nhịp uyển chuyển hơn. Đội đang gấp rút hoàn thiện tiết mục, với kỳ vọng sẽ góp thêm sắc màu tươi mới cho liên hoan”.

Đội chèo Bả trạo thôn Bình Thái (xã Tuy Phước) cũng đang tích cực chuẩn bị tham gia liên hoan. Đây là một trong số ít tập thể còn gìn giữ trọn vẹn hồn cốt loại hình nghệ thuật dân gian này. Không chỉ thường xuyên góp mặt trong các lễ hội cầu ngư của địa phương, đội còn từng đại diện cho huyện Tuy Phước (cũ) tham gia Liên hoan chèo Bả trạo lần thứ I năm 2023 và xuất sắc giành giải nhất.

Đội Chèo Bả trạo thôn Bình Thái xuất sắc giành giải Nhất tại Liên hoan Chèo Bả trạo lần thứ I năm 2023. Ảnh: ĐVCC

Chị Hồ Nhật Nguyệt-Phó Bí thư Đoàn xã Tuy Phước, chia sẻ: Đầu tháng 10, đội sẽ bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho liên hoan. Do nghệ nhân phụ trách đội không còn đủ sức khỏe để đảm nhận vai trò dẫn dắt, nên ông Châu Văn Nhân - tổng lớn tuổi và có kinh nghiệm nhất sẽ là người dẫn dắt đội.

“Bên cạnh lực lượng gắn bó lâu nay, sự góp mặt của một số bạn trẻ trong đội hình biểu diễn hứa hẹn mang đến luồng sinh khí mới, đồng thời mở ra cơ hội để thế hệ kế cận được học hỏi, tiếp nối và chung tay gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống trước nguy cơ mai một”, chị Nguyệt thông tin thêm.