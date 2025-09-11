Gia Lai: Nhịp cồng chiêng, hào khí võ cổ truyền lan tỏa tại Nhật Bản

(GLO)-Trong khuôn khổ Triển lãm Thế giới EXPO 2025 tại TP Sakai (Osaka, Nhật Bản), Ngày Quốc gia Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Tham gia sự kiện, đoàn Gia Lai đã gây ấn tượng khi giới thiệu nét độc đáo của văn hóa cồng chiêng và võ cổ truyền đến bạn bè quốc tế.

Vừa qua, được sự đồng ý của UBND tỉnh, đoàn công tác Gia Lai đã tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 từ ngày 7 đến 11-9. Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt của đoàn nghệ sĩ Việt Nam, các vận động viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, đoàn nghệ nhân cồng chiêng và âm nhạc dân tộc của tỉnh góp mặt ở 4 chương trình, mang đến nhiều màn trình diễn đặc sắc.

Ông Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP Sakai (đứng thứ 7 từ trái sang) đến thăm và gửi lời chúc mừng đoàn võ thuật cổ truyền và cồng chiêng tỉnh Gia Lai sau khi hoàn thành các tiết mục biểu diễn tại chương trình Ngày Quốc gia Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Võ nhạc “Hào khí Tây Sơn” do các vận động viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định biểu diễn là tiết mục mới xây dựng, được dàn dựng với các trích đoạn võ, vũ đạo, kết hợp âm nhạc, tạo nét trẻ trung, hiện đại với khán giả.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Cảnh, phụ trách nội dung quyền thuật của đội tuyển võ cổ truyền tỉnh, cho biết: Tiết mục được dàn dựng có sự phối hợp chặt chẽ giữa biên đạo và các vận động viên có nền tảng kỹ thuật vững vàng, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Trong lần tham gia này, đội đã tập luyện kỹ lưỡng, điều chỉnh một số chi tiết để mang đến màn trình diễn vừa thể hiện nét truyền thống, vừa có sự mới mẻ, hiện đại; đồng thời khéo léo lồng ghép những bài võ, binh khí đặc trưng của miền đất Võ.

Tiết mục biểu diễn võ cổ truyền của vận động viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Ảnh: Báo Văn hóa

Là người có nhiều kinh nghiệm biểu diễn tại các sự kiện, chương trình giao lưu văn hóa, vận động viên Trần Thúy Vy (Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) bày tỏ: “Giống như những lần trước, tôi mong muốn giới thiệu nét đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. Được trực tiếp quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tại nước bạn là niềm vinh dự lớn, mang đến cho tôi cảm xúc hân hoan và tự hào khó tả”.

Cũng tại chương trình này, đoàn nghệ nhân cồng chiêng và âm nhạc dân tộc của tỉnh cũng tạo ấn tượng mạnh đối với khán giả với các tiết mục: Hòa tấu Tây Nguyên Đêm hội trăng rằm, Buôn làng ấm no…

Lần này, cả những gương mặt trẻ tuổi lẫn các nghệ nhân lớn tuổi đều góp mặt. Nổi bật trong đó là Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (SN 1973, xã Ia Hrung)-nghệ nhân lớn tuổi nhất của đoàn, đã trình diễn trên sân khấu bằng chính tình yêu như máu thịt dành cho văn hóa truyền thống. Từ các bậc cao niên trong làng, ông học cách chế tác, biểu diễn nhạc cụ dân gian và diễn tấu cồng chiêng, bền bỉ giữ gìn để đưa âm vang cồng chiêng vang xa, lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Âm vang cồng chiêng và âm nhạc dân tộc của tỉnh Gia Lai được vang vọng tại xứ sở mặt trời mọc. Ảnh: Báo Văn hóa

Các thành viên của đoàn Gia Lai cũng cảm thấy phấn khích, rạo rực khi theo dõi từng tiết mục. Màn biểu diễn của các nghệ nhân và vận động viên gây ấn tượng đặc biệt nhờ kỹ thuật diễn tấu, trình diễn, tạo nên âm thanh đa sắc và cuốn hút. Qua đó, đưa khán giả hòa mình vào không gian văn hóa sống động.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Anh Thảo chia sẻ: Mỗi tiết mục trong Ngày Quốc gia Việt Nam đều mang màu sắc riêng và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả tại Nhật Bản. Trong đó, đoàn Gia Lai tham gia với lực lượng nghệ nhân, vận động viên là những người đang ngày đêm gìn giữ di sản đã truyền tải trọn vẹn nét đặc trưng, đặc sắc của văn hóa dân tộc mình.

"Tin rằng những ấn tượng ấy sẽ còn đọng lại trong lòng khán giả và trở thành nhịp cầu để văn hóa Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung đến gần hơn với bạn bè quốc tế"-bà Huỳnh Thị Anh Thảo bày tỏ.