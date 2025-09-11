Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Gia Lai: Nhịp cồng chiêng, hào khí võ cổ truyền lan tỏa tại Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Trong khuôn khổ Triển lãm Thế giới EXPO 2025 tại TP Sakai (Osaka, Nhật Bản), Ngày Quốc gia Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Tham gia sự kiện, đoàn Gia Lai đã gây ấn tượng khi giới thiệu nét độc đáo của văn hóa cồng chiêng và võ cổ truyền đến bạn bè quốc tế.

Vừa qua, được sự đồng ý của UBND tỉnh, đoàn công tác Gia Lai đã tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 từ ngày 7 đến 11-9. Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt của đoàn nghệ sĩ Việt Nam, các vận động viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, đoàn nghệ nhân cồng chiêng và âm nhạc dân tộc của tỉnh góp mặt ở 4 chương trình, mang đến nhiều màn trình diễn đặc sắc.

vo-co-truyen-expo-2025.jpg
Ông Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP Sakai (đứng thứ 7 từ trái sang) đến thăm và gửi lời chúc mừng đoàn võ thuật cổ truyền và cồng chiêng tỉnh Gia Lai sau khi hoàn thành các tiết mục biểu diễn tại chương trình Ngày Quốc gia Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Võ nhạc “Hào khí Tây Sơn” do các vận động viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định biểu diễn là tiết mục mới xây dựng, được dàn dựng với các trích đoạn võ, vũ đạo, kết hợp âm nhạc, tạo nét trẻ trung, hiện đại với khán giả.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Cảnh, phụ trách nội dung quyền thuật của đội tuyển võ cổ truyền tỉnh, cho biết: Tiết mục được dàn dựng có sự phối hợp chặt chẽ giữa biên đạo và các vận động viên có nền tảng kỹ thuật vững vàng, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Trong lần tham gia này, đội đã tập luyện kỹ lưỡng, điều chỉnh một số chi tiết để mang đến màn trình diễn vừa thể hiện nét truyền thống, vừa có sự mới mẻ, hiện đại; đồng thời khéo léo lồng ghép những bài võ, binh khí đặc trưng của miền đất Võ.

vo-co-truyen.jpg
Tiết mục biểu diễn võ cổ truyền của vận động viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Ảnh: Báo Văn hóa

Là người có nhiều kinh nghiệm biểu diễn tại các sự kiện, chương trình giao lưu văn hóa, vận động viên Trần Thúy Vy (Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) bày tỏ: “Giống như những lần trước, tôi mong muốn giới thiệu nét đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. Được trực tiếp quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tại nước bạn là niềm vinh dự lớn, mang đến cho tôi cảm xúc hân hoan và tự hào khó tả”.

Cũng tại chương trình này, đoàn nghệ nhân cồng chiêng và âm nhạc dân tộc của tỉnh cũng tạo ấn tượng mạnh đối với khán giả với các tiết mục: Hòa tấu Tây Nguyên Đêm hội trăng rằm, Buôn làng ấm no…

Lần này, cả những gương mặt trẻ tuổi lẫn các nghệ nhân lớn tuổi đều góp mặt. Nổi bật trong đó là Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (SN 1973, xã Ia Hrung)-nghệ nhân lớn tuổi nhất của đoàn, đã trình diễn trên sân khấu bằng chính tình yêu như máu thịt dành cho văn hóa truyền thống. Từ các bậc cao niên trong làng, ông học cách chế tác, biểu diễn nhạc cụ dân gian và diễn tấu cồng chiêng, bền bỉ giữ gìn để đưa âm vang cồng chiêng vang xa, lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

cong-chieng-va-am-nhac-dan-toc.jpg
Âm vang cồng chiêng và âm nhạc dân tộc của tỉnh Gia Lai được vang vọng tại xứ sở mặt trời mọc. Ảnh: Báo Văn hóa

Các thành viên của đoàn Gia Lai cũng cảm thấy phấn khích, rạo rực khi theo dõi từng tiết mục. Màn biểu diễn của các nghệ nhân và vận động viên gây ấn tượng đặc biệt nhờ kỹ thuật diễn tấu, trình diễn, tạo nên âm thanh đa sắc và cuốn hút. Qua đó, đưa khán giả hòa mình vào không gian văn hóa sống động.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Anh Thảo chia sẻ: Mỗi tiết mục trong Ngày Quốc gia Việt Nam đều mang màu sắc riêng và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả tại Nhật Bản. Trong đó, đoàn Gia Lai tham gia với lực lượng nghệ nhân, vận động viên là những người đang ngày đêm gìn giữ di sản đã truyền tải trọn vẹn nét đặc trưng, đặc sắc của văn hóa dân tộc mình.

"Tin rằng những ấn tượng ấy sẽ còn đọng lại trong lòng khán giả và trở thành nhịp cầu để văn hóa Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung đến gần hơn với bạn bè quốc tế"-bà Huỳnh Thị Anh Thảo bày tỏ.

Nhà Triển lãm Việt Nam (do Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, vận hành) là một trong những nhà triển lãm quốc gia được yêu thích nhất tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025, đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan trực tiếp và tiếp cận hàng triệu người trên toàn cầu thông qua ứng dụng nhà triển lãm ảo cùng các kênh mạng xã hội. Ngày Quốc gia Việt Nam được tổ chức vào ngày 9-9 tại EXPO 2025 là dịp quan trọng để quảng bá toàn diện đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

(GLO)- Sáng 9-9, tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 ở TP. Osaka (Nhật Bản), Ngày Quốc gia Việt Nam đã khai mạc với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt do đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn có sự góp mặt của nhiều diễn viên, nghệ nhân đến từ tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: “Soi lòng giữa mênh mông”

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: “Soi lòng giữa mênh mông”

Văn hóa

(GLO)- Càng gần đến ngày ra mắt triển lãm cá nhân “Những vì sao trong đêm”, ánh đèn bên giá vẽ của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên càng thao thức. Nhiều lần, ánh đèn khuya tan hòa vào những tia sáng đầu ngày để cho Uyên được tự do đến tận cùng trong cuộc mê mải tìm kiếm chính mình.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Mùa mận Tết Độc lập

Mùa mận Tết Độc lập

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Trời chuyển nắng. Mấy cây mận trước sân đã chi chít nụ lu lú. Vài cành đong đưa rưng rưng gió, khiến nụ hoa cứ e ấp mãi chẳng muốn căng bung. Thanh tựa cửa trông ra, thở ra một hơi dài như muốn tuôn theo cái nồng rực, bức bối.

Khán giả Gia Lai xúc động với “Mưa đỏ”

Khán giả Gia Lai xúc động với “Mưa đỏ”

Văn hóa

(GLO)-Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tại một số rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh, nhiều khán giả xếp hàng dài chờ mua vé để xem phim "Mưa đỏ". Nhiều suất chiếu nhanh chóng kín chỗ, phản ánh sức hút đặc biệt của tác phẩm này chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. 

Bền bỉ với hành trình đọc sách

Bền bỉ với hành trình đọc sách

Văn hóa

(GLO)- Các cuộc thi khuyến đọc trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tổng kết và trao giải. Câu chuyện của các cá nhân, tập thể tham gia cuộc thi đã một lần nữa khẳng định, đọc là một hành trình dài cần tính kiên trì, bền bỉ để từ đó lặng lẽ tích lũy tri thức và trưởng thành.

Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng

Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng

Văn hóa

(GLO)- Từ ngày 29-8 đến ngày 1-9, Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có mặt tại phường Quy Nhơn để tham gia lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” năm 2025. Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng cùng vòng xoang nối dài.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc'

Chương trình nghệ thuật đặc sắc '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc'

Văn hóa

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 1/9 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại ngàn và phố biển Gia Lai chung nhịp lễ hội Quốc khánh

Thời sự

(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.

null