Gia Lai mở lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, chỉnh chiêng

LAM NGUYÊN
(GLO)- Sáng 24-11, tại phường Diên Hồng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai khai mạc 2 lớp truyền dạy dệt thổ cẩm, chỉnh chiêng cho 21 học viên trên địa bàn tỉnh.

a424320fa98025de7c91.jpg
Nghệ nhân Ưu tú Đinh Dôch (xã Al Bá) truyền dạy kỹ thuật chỉnh chiêng cho các học viên. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Cụ thể, từ ngày 24 đến 28-11, Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Lăm (xã Tơ Tung) được mời phụ trách lớp dệt thổ cẩm Bahnar; Nghệ nhân Ưu tú Đinh Dôch (xã Al Bá) truyền dạy kỹ thuật chỉnh chiêng Bahnar.

946f67a1f82e74702d3f.jpg
Học viên lớp dệt thổ cẩm thực hành bên khung cửi. Ảnh: Lam Nguyên

Trước đó, từ ngày 17 đến 21-11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai cũng đã tổ chức 4 lớp bỗi dưỡng kỹ năng chỉnh chiêng Bahnar, chỉnh chiêng Jrai, dệt thổ cẩm và tạc tượng gỗ Bahnar. Đứng lớp truyền dạy có 4 các nghệ nhân gồm: Nay Phai (xã Phú Túc), Đinh Thị Hrin (xã Kông Chro), Đinh Uế (xã Kông Chro), Đinh Dũng (xã Tơ Tung).

