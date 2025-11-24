Gia Lai mở lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, chỉnh chiêng

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.
Cụ thể, từ ngày 24 đến 28-11, Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Lăm (xã Tơ Tung) được mời phụ trách lớp dệt thổ cẩm Bahnar; Nghệ nhân Ưu tú Đinh Dôch (xã Al Bá) truyền dạy kỹ thuật chỉnh chiêng Bahnar.
Trước đó, từ ngày 17 đến 21-11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai cũng đã tổ chức 4 lớp bỗi dưỡng kỹ năng chỉnh chiêng Bahnar, chỉnh chiêng Jrai, dệt thổ cẩm và tạc tượng gỗ Bahnar. Đứng lớp truyền dạy có 4 các nghệ nhân gồm: Nay Phai (xã Phú Túc), Đinh Thị Hrin (xã Kông Chro), Đinh Uế (xã Kông Chro), Đinh Dũng (xã Tơ Tung).