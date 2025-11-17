Gia Lai bồi dưỡng di sản văn hóa phi vật thể cho 40 học viên

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức lớp bồi dưỡng và các học viên tại lễ khai mạc sáng 17-11. Ảnh: Lam Nguyên

Theo đó, có 40 học viên tham gia 4 lớp bồi dưỡng tập trung (kéo dài trong 1 tuần) gồm: Chỉnh chiêng Bahnar, chỉnh chiêng Jrai, dệt thổ cẩm và tạc tượng gỗ Bahnar. Lớp học do 4 Nghệ nhân Ưu tú gồm Nay Phai (xã Phú Túc), Đinh Thị Hrin (xã Kông Chro), Đinh Uế (xã Kông Chro), Đinh Dũng(xã Tơ Tung) truyền dạy.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Lê Thị Thu Hương thông tin: Từ năm 2014, việc lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tiến hành trên cả nước; đến nay, đã trải qua 3 đợt xét tặng. Sau 3 đợt, riêng địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai có 32 nghệ nhân được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú; đến nay có 8 nghệ nhân đã qua đời.

Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai (xã Phú Túc) truyền dạy kỹ thuật chỉnh chiêng Jrai cho các học viên. Ảnh: Lam Nguyên

Nhằm hỗ trợ, động viên các Nghệ nhân Ưu tú trong thực hành di sản văn hóa phi vật thể và tích cực trao truyền giá trị truyền thống cho các thế hệ kế cận, trong năm 2025, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức 6 lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể, chia thành 2 đợt.

“Các lớp bồi dưỡng này giúp nghệ nhân có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm, sở trường vốn có của mình. Tôi rất mong các Nghệ nhân Ưu tú tiếp tục duy trì việc truyền dạy, hỗ trợ lớp trẻ tại địa phương trong việc học, thực hành di sản văn hóa truyền thống; mong các học viên duy trì thực hành di sản đã được học ở lớp bồi dưỡng này để ngày càng giỏi hơn và có thể truyền dạy lại cho người khác”-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch nêu kỳ vọng.