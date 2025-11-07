Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba

(GLO)- Tối 6-11, tại Nhà hát Hồ Gươm (TP. Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba.

Tác phẩm “Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng” của nhóm tác giả Phương Dung - Phan Lài (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đạt giải khuyến khích.

trao-giai-nhat-do-cac-tac-gia-nhom-tac-gia.jpg
Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Nhất cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ban Tổ chức đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi dự thi từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các tác phẩm tham dự đa dạng về thể loại và chủ đề. Nhiều tác phẩm phản ánh những vấn đề lớn của ngành như: chính sách văn hóa, cơ sở pháp lý, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên số, xây dựng văn hóa gia đình…

Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn được 122 tác phẩm xuất sắc trình Hội đồng chung khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 95 giải cá nhân, gồm: 5 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 50 giải khuyến khích cho các tác giả/nhóm tác giả.

img-9126.jpg
Loạt bài 3 kỳ “Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng” của nhóm tác giả Phương Dung - Phan Lài (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) viết về những người trẻ gìn giữ bản sắc văn hóa. Ảnh: P.L

Trong đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích ở thể loại báo điện tử. Đó là loạt bài 3 kỳ “Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng” của nhóm tác giả: Phương Dung - Phan Lài.

Loạt bài tập trung phản ánh về những nét đặc sắc trong văn hóa bản địa với cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, ẩm thực… Việc tổ chức Đoàn - Hội đồng hành bằng những hội thi, liên hoan, tạo bệ phóng giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi tự tin tỏa sáng trên sân khấu cũng như vững tin với những dự định, ước mơ.

Bài viết cũng đề cập đến việc nhiều bạn trẻ đã chủ động tiếp cận, học hỏi và ứng dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội: Facebook, YouTube, TikTok vào việc quảng bá văn hóa dân tộc. Đặc biệt, họ không đơn độc trong hành trình gìn giữ và lan tỏa mạch nguồn văn hóa.

img-9125.jpg
Loạt bài “Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng” đề cập đến việc nhiều bạn trẻ sử dụng nền tảng mạng xã hội: Facebook, YouTube, TikTok vào việc quảng bá văn hóa dân tộc. Ảnh: P.L

Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

null