Triển lãm ảnh“Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Trong 2 ngày (18 và 19-11), Quân đoàn 34 tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” tại Quảng trường Kpă Klơng (xã Chư Prông).

z7240217071962-33f801a654c4530ee94b6bb38a9629c0.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham quan triển lãm. Ảnh: P.D

Triển lãm giới thiệu khoảng 100 hình ảnh, tư liệu và hiện vật tiêu biểu về Chiến dịch Plei Me.

Nội dung trưng bày tái hiện những trận đánh cam go, quyết liệt giữa ta và địch; sơ đồ diễn biến chiến dịch; hình ảnh người dân địa phương gùi gạo, cung cấp lương thực, thực phẩm tiếp tế cho bộ đội trong Chiến dịch cùng các tư liệu về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me và thung lũng Ia Drăng.

z7240218697876-26174f2dcc81563ec091e50f01c92287.jpg
Các cựu chiến binh ôn lại ký ức về Chiến dịch Plei Me thông qua hình ảnh tư liệu. Ảnh: P.D

Thông qua những hình ảnh và hiện vật có giá trị, triển lãm góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn chiến công của cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; từ đó hun đúc lòng tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (1965-2025).

