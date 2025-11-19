Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lê Đức Thái-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các đơn vị: Quân khu V, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15, Ban liên lạc Bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 1 anh hùng, Ban liên lạc truyền thống Mặt trận Tây Nguyên (B3).

Tham gia lễ kỷ niệm còn có thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các nhân chứng lịch sử, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, lão thành cách mạng đang sinh sống tại các xã: Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Mơ và Ia Púch; cùng đại diện các Đồn Biên phòng: Ia Mơ và Ia Púch.

Thượng tướng Lê Đức Thái-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: P.D

Ký ức Plei Me

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã xem lại những thước phim tư liệu về Chiến thắng Plei Me và hành trình hồi sinh của nơi từng được gọi là “vùng đất chết”.

Trong diễn văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Cách đây 60 năm, trong hoàn cảnh chiến tranh vô cùng ác liệt, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh vào miền Nam, triển khai chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, thực hiện ý đồ biến Tây Nguyên thành bàn đạp quân sự trọng yếu nhằm mở rộng chiến tranh. Trước tình hình đó, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định mở Chiến dịch Plei Me.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: P.D

Ngày 19-10-1965, mở đầu chiến dịch, quân ta nổ súng vây ép căn cứ quân sự của Mỹ-ngụy tại Đồn Plei Me. Với nghệ thuật điều quân linh hoạt, chiến thuật táo bạo, bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên từng bước bẻ gãy các đợt phản kích bằng trực thăng vận và thiết xa vận của đối phương.

Đỉnh cao của chiến dịch là trận quyết chiến Ia Drăng (từ ngày 14-11 đến ngày 19-11-1965). Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ, lực lượng viễn chinh được coi là hiện đại nhất thế giới lúc bấy giờ, đối đầu trực diện với Quân Giải phóng Việt Nam.

Kết thúc chiến dịch, quân và dân ta đã lập nên chiến công vang dội, gây tổn thất nặng nề cho đối phương, làm lung lay chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải nhìn nhận lại sức mạnh và bản lĩnh của con người Việt Nam.

Chiến thắng Plei Me không chỉ là thắng lợi quân sự; mà còn là chiến thắng của trí tuệ Việt Nam, của bản lĩnh Việt Nam, của tinh thần đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên; là dấu mốc chứng minh rằng: Ý chí quyết thắng của quân và dân ta luôn cao hơn mọi vũ khí của kẻ thù.

Từ giá trị lịch sử của chiến thắng Plei Me, năm 2009, Di tích Chiến thắng Plei Me được xếp hạng cấp quốc gia; năm 2025, Di tích Chiến thắng thung lũng Ia Drăng được xếp hạng cấp tỉnh.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Gia Lai đã tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng: kinh tế tăng trưởng khá, đời sống người dân nâng lên, quốc phòng-an ninh, nhất là an ninh biên giới được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa-thể thao có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Rah Lan Chung kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng Plei Me bất diệt. Ảnh: P.D

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, đồng chí Rah Lan Chung kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng Plei Me bất diệt; biến truyền thống thành sức mạnh; biến niềm tự hào thành hành động; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành vùng đất giàu tiềm lực, giàu bản sắc và giàu khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà Gia Lai phải gánh chịu sau cơn bão số 13, đồng thời mong cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân trong tỉnh sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bộ Quốc phòng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Gia Lai đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế trong những năm qua, nhất là giai đoạn 50 năm sau giải phóng và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang địa phương chính quy, vững mạnh, trở thành điểm tựa quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: P.D

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với tỉnh Gia Lai trong quá trình phát triển. Bộ Quốc phòng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao nhận thức về yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng; bồi đắp tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, nhất là thanh niên, đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, cần khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần dựng nước và giữ nước của dân tộc; kế thừa phẩm chất anh hùng, bất khuất của đồng bào Tây Nguyên và vùng “đất võ, trời văn”.

Tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, theo hướng tinh, gọn, mạnh; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu; dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, tuyệt đối trung thành, hoàn thành tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tiếp nối truyền thống

Đại diện các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Plei Me, ông Siu Long (làng Goòng, xã Ia Púch) không giấu được xúc động khi nhắc lại ký ức chiến trường. Trong ông vẫn hiện rõ những đêm hành quân xuyên rừng, bữa cơm vội giữa mưa bom và hình ảnh đồng đội ngã xuống mà không kịp gọi tên nhau. Dẫu đối mặt với đói rét, bệnh tật và kẻ thù vượt trội về hỏa lực, cán bộ, chiến sĩ khi ấy vẫn một lòng tin tưởng vào Đảng và vào thắng lợi cuối cùng.

Chứng kiến Gia Lai đổi thay từng ngày, ông càng thêm tự hào. “Giành độc lập đã khó, giữ vững độc lập và xây dựng đất nước còn khó hơn. Nhưng chúng tôi tin rằng các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục viết tiếp bản anh hùng ca Plei Me, kế tục truyền thống vẻ vang của dân tộc trong thời kỳ hội nhập, chuyển đổi số. Chúng tôi gửi trọn niềm tin vào các đồng chí: Hãy tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”-ông nhắn gửi.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Gia Lai tặng quà các nhân chứng lịch sử và thân nhân. Ảnh: P.D

Đại diện thế hệ trẻ, chị Rơ Mah H’Dịu-Bí thư Đoàn xã Đức Cơ-xúc động bày tỏ: “Thế hệ trẻ chúng cháu, những người sinh ra trong hòa bình, luôn khắc ghi rằng hòa bình đẹp lắm, có được độc lập, tự do hôm nay là từ sự đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt và tuổi thanh xuân của thế hệ cha anh đi trước.

Chúng cháu xin được nghiêng mình tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, những người đã làm nên huyền thoại Plei Me”.

Thay mặt tuổi trẻ, chị H’Dịu hứa quyết tâm: Sống có lý tưởng, có trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, trước hết.

Tiếp nối truyền thống anh hùng của cha anh, ra sức học tập, rèn luyện, sáng tạo, khẳng định bản lĩnh người Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số, hội nhập kinh tế quốc tế. Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, dấn thân vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương Gia Lai nói riêng và đất nước nói chung. Và hơn hết, giữ mãi trong tim ngọn lửa Plei Me-ngọn lửa của niềm tin, của lòng dũng cảm và tình yêu nước nồng nàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Chiến thắng thung lũng Ia Drăng năm 1965” cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ia Púch. Ảnh: P.D

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Chiến thắng thung lũng Ia Drăng năm 1965” cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ia Púch.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: P.D

Dịp này, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Gia Lai đã trao tặng 36 phần quà cho các nhân chứng, gia đình có người tham gia Chiến dịch Plei Me trên địa bàn tỉnh.