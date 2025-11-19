Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (1965 - 2025)

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Sáng nay (19-11), tại Quảng trường Kpă Klơng (xã Chư Prông), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (1965 - 2025).

Buổi lễ nhằm tuyên truyền và khẳng định ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Plei Me trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta; tinh thần đoàn kết dân tộc-nguồn sức mạnh nội sinh góp phần làm nên thắng lợi, cũng như xây dựng quê hương hôm nay.

z7239041821093-e650ff510096aac330565f84ced0d200.jpg
Quang cảnh lễ kỷ niệm trước giờ truyền hình trực tiếp. Ảnh: P.D

Sự kiện cũng là dịp biểu dương những thành tựu nổi bật của Nhân dân Gia Lai sau 60 năm kể từ chiến thắng lịch sử, góp phần giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào quê hương cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật liên quan đến Chiến thắng Plei Me năm 1965.

Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình GTV và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Chiều 17-11, Đoàn đại biểu dự Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

