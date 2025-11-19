Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (1965 - 2025)

Buổi lễ nhằm tuyên truyền và khẳng định ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Plei Me trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta; tinh thần đoàn kết dân tộc-nguồn sức mạnh nội sinh góp phần làm nên thắng lợi, cũng như xây dựng quê hương hôm nay.

Quang cảnh lễ kỷ niệm trước giờ truyền hình trực tiếp. Ảnh: P.D

Sự kiện cũng là dịp biểu dương những thành tựu nổi bật của Nhân dân Gia Lai sau 60 năm kể từ chiến thắng lịch sử, góp phần giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào quê hương cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật liên quan đến Chiến thắng Plei Me năm 1965.

Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình GTV và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày.