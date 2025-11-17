Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ra mắt chuyên trang đặc biệt 135 xã, phường

PHƯƠNG VI
(GLO)- Từ ngày 17-11, nhằm phục vụ nhu cầu của người dân về tra cứu địa danh sau sáp nhập, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai chính thức ra mắt chuyên trang đặc biệt 135 xã, phương trong tỉnh bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

Theo đó, bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ https://baogialai.com.vn/ban-do.html (tiếng Việt) và https://en.baogialai.com.vn/ban-do.html (tiếng Anh) để theo dõi thông tin về các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

anh-man-hinh-2025-11-17-luc-091034.png
Chuyên trang cung cấp cái nhìn tổng thể về toàn bộ diện tích của tỉnh, bản đồ địa chính của từng xã, phường. Ảnh chụp màn hình

Tại phần giao diện chính, chuyên trang cung cấp cái nhìn tổng thể về toàn bộ diện tích của tỉnh, bản đồ địa chính của từng xã, phường. Tại thanh công cụ tìm kiếm trên chuyên trang, bạn đọc có thể dễ dàng tra cứu thông tin về từng địa phương theo nhu cầu bao gồm thông tin sáp nhập từ các địa phương cũ nào, quy mô dân số, diện tích sau sáp nhập cũng như các tin, bài liên quan đến địa phương trên website https://baogialai.com.vn.

anh-man-hinh-2025-11-17-luc-091103.png
Chuyên trang đặc biệt 135 xã, phường sẽ được sử dụng với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Ảnh chụp màn hình

Chuyên trang được thực hiện với mong muốn cung cấp đến độc giả công cụ tra cứu hữu hiệu, cung cấp thông tin chính xác của các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai sau khi sáp nhập.

