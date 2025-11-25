Gia Lai: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ tại các di tích lịch sử, văn hóa

(GLO)- Qua hai đợt thiên tai liên tiếp tại khu vực phía Đông tỉnh, cảnh quan và hạ tầng tại nhiều di tích lịch sử, văn hóa cùng Bảo tàng tỉnh bị ảnh hưởng đáng kể. Công tác sửa chữa những hư hỏng, đảm bảo an toàn công trình, hiện vật đã và đang được triển khai.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai kiểm tra các kho hiện vật sau mưa bão. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bão lũ đã gây thiệt hại một số hạng mục trong khuôn viên các di tích: tháp Đôi (phường Quy Nhơn), tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc), tháp Cánh Tiên (phường An Nhơn). Trong khi đó, khu Tượng đài Chiến thắng Núi Bà (xã Cát Tiến) bị tốc mái nhà thờ, một số tấm đá tại bộ tượng chính bị gãy vỡ...

Bảo tàng tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) cũng bị tốc một phần mái tôn, la phông khu trưng bày và các kho hiện vật. Ngoài ra, nước mưa làm thấm tường, chảy nước xuống một số kho, phòng trưng bày.

Ông Bùi Tĩnh-Giám đốc Bảo tàng tỉnh-cho biết: “Chúng tôi đến từng di tích được giao quản lý để kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng; đặc biệt là hệ thống di tích tháp Chăm cổ rất dễ tổn thương do mưa bão. Qua đó, chúng tôi tham mưu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch để báo cáo UBND tỉnh phân bổ kinh phí sửa chữa hạ tầng thiết yếu”.

Bên cạnh cảnh quan và hạ tầng di tích, công tác bảo quản hiện vật được xem là nhiệm vụ cấp bách. Tại Bảo tàng tỉnh, các kho lưu trữ và khu phòng trưng bày hiện vật gốc đang bảo quản hàng nghìn tư liệu, cổ vật liên quan đến lịch sử, văn hóa của tỉnh. Sau bão lại có đợt mưa lớn kéo dài khiến độ ẩm tăng cao, một số phòng trưng bày bị thấm dột, tiềm ẩn nguy cơ nấm mốc và oxy hóa ảnh hưởng đến hiện vật, nhất là những hiện vật giấy, vải, kim loại, gỗ.

Bà Hoàng Yến-Trưởng Phòng Nghiệp vụ (Bảo tàng tỉnh) cho hay: "Trước bão, chúng tôi đưa những hiện vật dễ bị tổn hại đến bảo quản tại các nhà kho có trần bê tông, bọc gói bao bì kỹ lưỡng để tránh ẩm mốc. Vào mùa mưa bão, chúng tôi đều có giải pháp để đảm bảo an toàn cho hiện vật-vốn là linh hồn của bảo tàng”.

Sau mưa bão, bộ phận nghiệp vụ đã kiểm tra lại các kho, khu trưng bày hiện vật. Những hiện vật có nguy cơ bị ẩm mốc đã được tách riêng, xử lý đảm bảo an toàn; đồng thời, kiểm tra các tủ trưng bày để tránh bị ảnh hưởng do thấm dột, lau dọn khu trưng bày phục vụ khách tham quan.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh kiểm tra các tủ trưng bày hiện vật. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại di tích tháp Đôi, nhiều cây xanh bị bật gốc, kéo theo hư hỏng hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí nghệ thuật. Lực lượng quản lý di tích đã khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa bão.

Ông Nguyễn Thanh Vinh-Trưởng phòng Quản lý phát huy di tích Bảo tàng tỉnh (đơn vị phụ trách trực tiếp di tích tháp Đôi) cho biết: “Trước bão, chúng tôi đã cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên di tích tháp Đôi và cắt cử lực lượng ứng trực bảo vệ di tích. Sau bão, chúng tôi tập trung dọn dẹp cảnh quan, trồng lại hệ thống cây xanh bị ngã đổ, khắc phục hệ thống điện chiếu sáng, nhanh chóng chỉnh trang khuôn viên di tích”.

Tại các tháp Bánh Ít, Cánh Tiên, thành Hoàng Đế, Tượng đài Chiến thắng Núi Bà, Bảo tàng tỉnh đã và đang triển khai khắc phục tạm thời những thiệt hại do mưa bão. Ông Bùi Tĩnh cho biết thêm: “Chúng tôi đang xử lý từng bước, ưu tiên đảm bảo an toàn cho di tích trước rồi mới mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, với những hư hỏng nặng như tại cổng di tích thành Hoàng Đế có phù điêu trang trí hình rồng bị gãy rớt hay như tại Tượng đài Chiến thắng Núi Bà bị hư hỏng những hạng mục tại bộ tượng chính thì phải chờ kinh phí và chỉ đạo của tỉnh để sửa chữa đảm bảo theo quy định đối với di tích”.