Sôi nổi sân chơi “Tìm về di sản”

(GLO)- Chương trình “Tìm về di sản” năm 2025 do Bảo tàng Pleiku phối hợp với 8 trường THPT ở khu vực phía Tây tỉnh tổ chức ngày 19-10 đã diễn ra rất sôi nổi, hào hứng với sự tham gia của 500 học sinh.

Phần thi nhảy sạp đẹp mắt, khéo léo của các đội tại chương trình “Tìm về di sản” năm 2025. Ảnh: Lam Nguyên

Khoảng sân rộng trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku trở thành nơi tranh tài của các em học sinh về kiến thức lẫn sự khéo léo và sức mạnh tập thể. Đây là lần thứ 2 Bảo tàng Pleiku phối hợp tổ chức hoạt động “chơi mà học - học mà chơi” này, giúp các em học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu để thêm yêu và có ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Hình thức thi “Rung chuông vàng” không mới nhưng luôn là nội dung được các thí sinh chờ đón với những kiến thức hay về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiên nhiên, con người, di sản, di tích của tỉnh Gia Lai.

Tại sân chơi này, một bộ phận thí sinh chưa cập nhật kịp thời tình hình tỉnh Gia Lai (mới) sau sáp nhập đã phải “toát mồ hôi trán” với các câu hỏi liên quan đến vị trí địa lý của tỉnh; các dân tộc tại chỗ sinh sống lâu đời; khu vực tiếp giáp sau sáp nhập; số đơn vị hành chính cấp xã; những tuyến quốc lộ đi qua tỉnh; các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh… Nhiều trường đã phải nhanh chóng dùng quyền cứu trợ để đưa thí sinh của đơn vị mình trở lại sàn đấu.

Em Bùi Hà My (lớp 11A1, Trường THPT Chi Lăng) nhận xét, nhiều câu hỏi trong phần thi này có đáp án gần giống nhau, mang tính đánh đố nên thí sinh nào không nắm chắc kiến thức thì rất dễ bị loại.

“Tuy phải rời sân từ câu hỏi thứ 10 nhưng qua sân chơi này, em được cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, các di tích, di sản văn hóa của tỉnh… Em cũng nhận ra những phần kiến thức học chưa sâu để đầu tư, cập nhật thêm”-My cho biết.

Sự khéo léo, sáng tạo cũng được đề cao tại chương trình thông qua phần thi “Em làm gốm bàn xoay”. Theo yêu cầu của Ban tổ chức, mỗi đội thi thực hành tại chỗ kỹ thuật làm gốm bàn xoay và hoàn thiện 5 sản phẩm, sau đó trang trí hoa văn. Nhiều hình tượng, hoa văn đặc trưng của vùng đất cao nguyên đã được các thí sinh tạo hình, khắc họa đẹp mắt trên sản phẩm gốm như: hoa dã quỳ, hạt cà phê, bông lúa, mặt trời 8 cạnh, nhà rông, cồng chiêng...

Đáng chú ý là bộ ghè mini 5 chiếc của đội thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai. trong đó, ghè lớn tượng trưng cho thế hệ ông bà, tổ tiên; các ghè nhỏ đại diện cho thế hệ trẻ, người tiếp nhận và phát huy các giá trị văn hóa. Thuyết minh về vật dụng không thể thiếu trong tất cả các lễ hội của đồng bào bản địa như lễ cưới, lễ thổi tai, lễ mừng lúa mới…, đại diện đội thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai bày tỏ mong muốn sau khi sáp nhập, các giá trị truyền thống độc đáo, phong phú của các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Không khí quyết liệt, sôi nổi trong phần thi kéo co. Ảnh: Lam Nguyên

Tại chương trình, tinh thần tập thể vui tươi, sôi nổi cũng được phát huy qua những màn tranh tài không thể hấp dẫn hơn như: Nhảy sạp, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt heo...

Em Lê Thị Yến Vy (lớp 12C1, Trường THPT Pleiku) cho biết: “Lần đầu tiên em được tham gia một sân chơi vui nhộn, lý thú như thế này. Từ đây, em được học hỏi thêm những kiến thức bổ ích và hiểu thêm về bản sắc văn hóa dân tộc”.

“Rung chuông vàng” luôn là sân chơi hấp dẫn nhất đối với các thí sinh. Ảnh: Lam Nguyên

Chiều 19-10, Ban tổ chức đã bế mạc và trao giải cho từng phần thi. Cụ thể, Trường THPT chuyên Hùng Vương dẫn đầu phần thi “Rung chuông vàng” và bịt mắt bắt heo; Trường THPT Lê Lợi giành giải nhất môn nhảy bao bố. Dẫn đầu cả 3 phần thi nhảy sạp, làm gốm và kéo co, đội thi Trường

Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Các giải nhì toàn đoàn thuộc về Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và Trường THPT Pleiku. Đồng giải ba là 3 đơn vị gồm Trường THPT Phan Bội Châu, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Lê Lợi. Các trường THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Chi Lăng được trao giải khuyến khích.

Trong không khí bùng nổ của đội có thành tích nổi bật nhất chương trình, em Đặng Siu Ngọc Hoa (lớp 12D) hồ hởi chia sẻ: “Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai học ra học, chơi ra chơi. Với tinh thần tập thể, đoàn kết, đội rất vui mừng vì đã chiến thắng ở sân chơi kiến thức và kỹ năng này”.