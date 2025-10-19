Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

500 học sinh Gia Lai “Tìm về di sản”

LAM NGUYÊN
(GLO)- Sáng 19-10, Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với 8 trường THPT trên địa bàn phía Tây của tỉnh tổ chức chương trình “Tìm về di sản” năm 2025.

eed0d421bf1b32456b0a.jpg
Các em học sinh hào hứng tham gia nhảy sạp tại chương trình. Ảnh: Lam Nguyên

Chương trình thu hút 500 học sinh tham gia các hoạt động sôi nổi như: Thi “Rung chuông vàng” với chủ đề tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về thiên nhiên, con người, di sản, di tích tỉnh Gia Lai; trải nghiệm “Em làm gốm bàn xoay”.

Cùng với đó là các trò chơi dân gian như: nhảy sạp, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt heo...

89185cbc2986a4d8fd97.jpg
Không khí sôi nổi tại phần thi "Rung chuông vàng". Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Pleiku Lê Thanh Tuấn kỳ vọng, thông qua những hoạt động “chơi mà học - học mà chơi”, các em học sinh sẽ có một sân chơi bổ ích, được trải nghiệm, tìm hiểu, thêm yêu và có ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Đây cũng là dịp để Bảo tàng Pleiku trở thành điểm đến gần gũi, thân quen trong hành trình học tập và trải nghiệm văn hóa của học sinh trên địa bàn tỉnh.

