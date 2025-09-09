Danh mục
Văn hóa

Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Sau nghi thức dâng hương thành kính tri ân danh nhân văn hóa Đào Tấn, không gian tại Học bộ đình (nằm trong khuôn viên Đền thờ Đào Tấn) trở nên rộn rã với tiếng trống, kèn, đàn nhị ngân lên những làn điệu hát bội, gợi lại hồn vía một thời vàng son của sân khấu hát bội trên quê hương Đào Tấn.

bg6-1.jpg
Các nghệ nhân biểu diễn trích đoạn hát bội Quan Công phò nhị tẩu (vở Cổ thành). Ảnh: Ngọc Nhuận

Những trích đoạn trong pho tuồng hát bội do Đào Tấn sáng tác và nhuận sắc, gồm: Quan Công phò nhị tẩu (vở Cổ thành), Tiết Cương chống búa (vở Sơn hậu) được các nghệ nhân đến từ các Đoàn nghệ thuật hát bội Phước An, Nhơn Hưng, Trần Quang Diệu biểu diễn thu hút khán giả.

Với người dân làng Vinh Thạnh nói riêng, Tuy Phước nói chung, hát bội không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại ở nơi di sản hát bội “sâu rễ bền gốc” được lưu truyền đến hôm nay. Không ít khán giả lớn tuổi say sưa theo dõi nghệ nhân biểu diễn, vừa nhẩm hát theo những ca từ từng nhân vật hát bội.

Cụ Đặng Văn Tuân (77 tuổi, ở thôn Vinh Thạnh 2, xã Tuy Phước) chia sẻ: “Bà con ở đây mê hát bội lắm! Năm nào cũng tới dâng hương ngày giỗ danh nhân văn hóa Đào Tấn và chờ xem hát bội. Tôi thuộc nhiều vở tuồng hát bội, vừa xem vừa hát theo càng thấy thích thú hơn”.

Tại quê hương của Hậu tổ nghệ thuật hát bội Đào Tấn, hát bội vẫn có sức sống bền bỉ, được nhiều thế hệ nghệ nhân không chuyên “giữ lửa”. Đặc biệt, mỗi mùa lễ hội hay dịp cúng đình, miếu, giỗ cụ Đào Tấn, tiếng hát bội lại vang vọng, minh chứng cho tình yêu sân khấu nghệ thuật truyền thống của người dân Tuy Phước.

Nghệ nhân Lê Văn Nghiệp (xã Tuy Phước Tây) - diễn viên Đoàn nghệ thuật hát bội Phước An, tâm tình: “Mỗi lần được hóa thân vào nhân vật hát bội biểu diễn trên sân khấu Học bộ đình, tôi như được sống trong không gian nghệ thuật của tiền nhân. Được tham gia biểu diễn trong lễ giỗ cụ Đào Tấn hằng năm là vinh dự, tạo động lực để chúng tôi tiếp tục giữ gìn nghệ thuật truyền thống đặc sắc này”.

Nghệ nhân Ưu tú Kim Chung (xã Tuy Phước Tây) - diễn viên Đoàn nghệ thuật hát bội Trần Quang Diệu, hào hứng chia sẻ: “Tin vui với chúng tôi là sắp tới xã Tuy Phước sẽ thành lập CLB hát bội Tuy Phước, được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới”.

Theo ông Thái Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, định hướng phát triển du lịch văn hóa của địa phương đang chú trọng nhiều giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di tích Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn, đình làng Vinh Thạnh, cảnh quan làng Vinh Thạnh và di sản hát bội. Du khách đến với Tuy Phước không chỉ tham quan Đền thờ mà còn được thưởng thức những trích đoạn hát bội.

“Chúng tôi xác định hát bội là một phần hồn cốt văn hóa trên quê hương danh nhân văn hóa Đào Tấn. Bên cạnh việc duy trì hoạt động lễ giỗ tưởng niệm Đào Tấn, xã đang xây dựng kế hoạch thành lập CLB hát bội Tuy Phước. Đây sẽ là “sân chơi” để các nghệ nhân giao lưu, truyền dạy hát bội cho thế hệ trẻ tại Học bộ đình, cũng như đưa hát bội vào trường học. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng đối với di sản cha ông để lại”, ông Thuận cho biết.

tem6-2.jpg
Khán giả xem hát bội tại Học bộ đình. Ảnh: Ngọc Nhuận

Từ lễ giỗ năm nay trong không khí đầm ấm, trang nghiêm, đến những bước đi sắp tới của xã Tuy Phước, có thể kỳ vọng nghệ thuật hát bội gắn liền với tên tuổi Đào Tấn sẽ được bảo tồn, phát huy mạnh mẽ hơn, để thực sự “sống” cùng đời sống hôm nay.

Như lời Nghệ nhân Ưu tú Lệ Hoa (phường An Nhơn Đông) - Phó Trưởng Đoàn nghệ thuật hát bội Nhơn Hưng, chia sẻ: “Điều chúng tôi trăn trở nhất là lớp nghệ nhân hát bội ngày càng lớn tuổi, mong muốn có lớp trẻ kế tục. Chúng tôi sẵn sàng truyền dạy miễn phí, miễn là có người học. Nếu CLB hát bội Tuy Phước thành lập, chúng tôi sẽ toàn tâm góp sức”.

null