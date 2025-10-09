UNESCO tôn vinh nghệ thuật trà Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

(GLO)- UNESCO giới thiệu nghệ thuật trà đạo Việt Nam như một di sản sống, văn hóa lâu đời, sự kết nối cộng đồng và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

“Lễ hội Văn hóa Thế giới" lần đầu tiên diễn ra từ ngày 10 đến 12-10 tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh nghệ thuật trà đạo Việt Nam-một thực hành văn hóa lâu đời, mang đậm tính thiền, sự kết nối cộng đồng và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

UNESCO sẽ giới thiệu Trà Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới. Ảnh: M.H (Nguồn: HNMO)

Tại “Lễ hội Văn hóa Thế giới”, UNESCO sẽ giới thiệu trà Việt Nam như một di sản sống, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.

Sự kiện là sự kế thừa và mở rộng tinh thần từ chuỗi “Từ lá trà tới di sản” tại Đà Lạt, hướng đến việc tôn vinh di sản trà như một ứng cử viên tiềm năng cho danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Trong không gian linh thiêng gắn liền với chiều sâu lịch sử và văn hóa của dân tộc, chuỗi hoạt động bao gồm: tái hiện không gian thưởng trà truyền thống trong lòng di sản; trình diễn của các nghệ nhân trà.

Ba phiên trà đặc biệt dành cho khách mời quốc tế với nội dung kể chuyện, trải nghiệm nghi lễ, nếm trà quý và đối thoại về vai trò của trà trong ngoại giao văn hóa, phát triển bền vững và bảo tồn di sản.

Ông Jonathan Baker-Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam-khẳng định: “Di sản không chỉ là thứ để gìn giữ, mà còn là chất liệu để kiến tạo tương lai. Qua trà, chúng ta kể những câu chuyện về bản sắc, về con người, về sự kết nối. UNESCO rất vui mừng được đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình biến di sản thành động lực cho sáng tạo, đối thoại và phát triển bền vững”.

Thông qua các không gian trưng bày, tương tác và đối thoại văn hóa, UNESCO giới thiệu các lĩnh vực hợp tác tiêu biểu với Việt Nam trong di sản, sáng tạo và ngoại giao văn hóa, phản ánh mối quan hệ đối tác lâu dài, tin cậy và hướng tới tương lai giữa hai bên.

“Lễ hội Văn hóa Thế giới" là hoạt động tiệc trà Việt, cũng là một phần trong sự tham gia toàn diện của UNESCO-nơi tôn vinh văn hóa như một trụ cột của phát triển bền vững.

Đặc biệt, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.