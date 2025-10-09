Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

UNESCO tôn vinh nghệ thuật trà Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- UNESCO giới thiệu nghệ thuật trà đạo Việt Nam như một di sản sống, văn hóa lâu đời, sự kết nối cộng đồng và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. 

“Lễ hội Văn hóa Thế giới" lần đầu tiên diễn ra từ ngày 10 đến 12-10 tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh nghệ thuật trà đạo Việt Nam-một thực hành văn hóa lâu đời, mang đậm tính thiền, sự kết nối cộng đồng và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

nghe-thuat-tra-viet.jpg
UNESCO sẽ giới thiệu Trà Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới. Ảnh: M.H (Nguồn: HNMO)

Tại “Lễ hội Văn hóa Thế giới”, UNESCO sẽ giới thiệu trà Việt Nam như một di sản sống, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.

Sự kiện là sự kế thừa và mở rộng tinh thần từ chuỗi “Từ lá trà tới di sản” tại Đà Lạt, hướng đến việc tôn vinh di sản trà như một ứng cử viên tiềm năng cho danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Trong không gian linh thiêng gắn liền với chiều sâu lịch sử và văn hóa của dân tộc, chuỗi hoạt động bao gồm: tái hiện không gian thưởng trà truyền thống trong lòng di sản; trình diễn của các nghệ nhân trà.

Ba phiên trà đặc biệt dành cho khách mời quốc tế với nội dung kể chuyện, trải nghiệm nghi lễ, nếm trà quý và đối thoại về vai trò của trà trong ngoại giao văn hóa, phát triển bền vững và bảo tồn di sản.

Ông Jonathan Baker-Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam-khẳng định: “Di sản không chỉ là thứ để gìn giữ, mà còn là chất liệu để kiến tạo tương lai. Qua trà, chúng ta kể những câu chuyện về bản sắc, về con người, về sự kết nối. UNESCO rất vui mừng được đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình biến di sản thành động lực cho sáng tạo, đối thoại và phát triển bền vững”.

Thông qua các không gian trưng bày, tương tác và đối thoại văn hóa, UNESCO giới thiệu các lĩnh vực hợp tác tiêu biểu với Việt Nam trong di sản, sáng tạo và ngoại giao văn hóa, phản ánh mối quan hệ đối tác lâu dài, tin cậy và hướng tới tương lai giữa hai bên.

“Lễ hội Văn hóa Thế giới" là hoạt động tiệc trà Việt, cũng là một phần trong sự tham gia toàn diện của UNESCO-nơi tôn vinh văn hóa như một trụ cột của phát triển bền vững.

Đặc biệt, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn”. Ảnh: Thùy Dung

Thêm phong phú tiết mục để phục vụ du lịch

Văn hóa

(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”. 

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null