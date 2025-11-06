Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Rơ Châm Kok yêu tiếng chiêng như máu thịt

CHU HẰNG CHU HẰNG
(GLO)- Ông Rơ Châm Kok (SN 1983, làng Kép 2, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) được dân làng khen ngợi bởi giỏi đánh chiêng và chỉnh chiêng. Ông yêu tiếng chiêng như máu thịt.

Ông Rơ Châm Kok (bìa phải) và những người lớn tuổi trong làng cùng nhau chỉnh chiêng. Ảnh: Chu Hằng

Trò chuyện với chúng tôi, ông Kok tâm sự: “Ông bà ngày xưa truyền lại cồng chiêng cho mình, giờ mình phải có trách nhiệm dạy cho con cháu tiếp nối giữ gìn. Chỉ cần tụi nhỏ biết đánh, biết yêu chiêng là mình mừng rồi”.

Em Rơ Châm Tim (làng Kép 2) bắt đầu học đánh chiêng cách đây hơn 2 tháng. Em được nghệ nhân Kok dạy rất tận tình, chỉ từng nhịp, từng tiếng. “Nhờ đó, em thấy đánh chiêng gần gũi hơn và hiểu văn hóa truyền thống đồng bào Jrai mình hơn”-Tim hào hứng nói.

Ông Kok cùng những người lớn tuổi trong làng thường ngồi cùng nhau để chỉnh từng chiếc chiêng sao cho đúng âm. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và cảm âm tinh tế.

“Việc chỉnh chiêng phải dựa vào tai nghe. Trước hết phải đánh thử để nhận ra chiếc chiêng bị lạc âm, sau đó dùng búa gõ, chỉnh dần từng chút một cho đến khi tiếng chiêng trở lại đúng âm chuẩn. Một bộ chiêng chúng tôi chỉnh xong cũng mất cả ngày. Có hôm tôi quên ăn, chỉ muốn làm cho xong”-ông Kok cho biết.

Ông Kok tích cực tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng, mang tiếng chiêng đến gần hơn với du khách. Mỗi khi có đoàn khách đến, ông tận tình hướng dẫn cách cầm dùi, chỉ cho họ từng nhịp đánh chiêng, kể về ý nghĩa của từng tiếng chiêng ngân. “Mình muốn ai đến với làng cũng hiểu để trân trọng tiếng chiêng của người Jrai”-ông chia sẻ.

Ông Rơ Châm Kok tỉ mỉ chỉnh từng chiếc chiêng. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ giỏi đánh chiêng, nghệ nhân Kok còn khéo tay đan lát và tạc tượng. Ông tích cực tham gia các ngày lễ, sự kiện, hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống.

Ông Rơ Châm Suệ-Trưởng thôn Kép 2-nhận xét: Ông Rơ Châm Kok tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng, đồng thời trong các chương trình du lịch cộng đồng của địa phương, ông luôn là người tiên phong giới thiệu và quảng bá bản sắc văn hóa Jrai đến du khách. Vừa qua, ông đã được Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

null