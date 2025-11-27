Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Đồng tiền vàng năm 1609 phá kỷ lục phiên đấu giá tại châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Một đồng tiền vàng nặng 339 g được đúc năm 1609 cho Vua Philip III đã được bán với giá hơn 3 triệu USD tại Geneva, trở thành đồng tiền có giá trị cao nhất từng được đấu giá ở châu Âu.

Đồng xu Centen này được đúc từ vàng do các nhà chinh phạt Tân Thế giới mang về. Địa điểm đúc tiền tại thành phố Segovia, miền Trung Tây Ban Nha.

dong-tien-vang.jpg
Đồng tiền vàng năm 1609 có giá trị nhất trong lịch sử châu Âu. Nguồn: CoinWeek

Bị thất lạc trong nhiều thế kỷ, đồng tiền vàng này đã xuất hiện trở lại ở Mỹ vào khoảng năm 1950, nơi một nhà sưu tập ở New York đã mua nó trước khi bán lại cho một người mua Tây Ban Nha một thập kỷ sau đó.

Đồng tiền vàng lớn được đúc vào năm 1609 cho vua Philip III của Tây Ban Nha đã phá kỷ lục trở thành đồng tiền có giá trị nhất ở châu Âu trong phiên đấu giá ngày 24-11 tại Geneva (Thụy Sỹ).

Sau khi được rao giá khởi điểm 2 triệu franc Thụy Sĩ (hơn 3 triệu USD), đồng xu Centen độc đáo nặng 339 gram này đã được bán với giá 2.817.500 franc Thụy Sĩ (3,49 triệu USD).

Ông Alain Baron, người sáng lập nhà đấu giá Numismatica Genevensis SA, cho biết, đồng tiền này được tạo ra để thể hiện sự giàu có và quyền lực của hoàng gia. Nó có giá trị tương đương nhiều năm lương và là đồng tiền lớn nhất trong lịch sử châu Âu hiện đại.

Nhà đấu giá Numismatica Genevensis SA có trụ sở tại Geneva xác nhận đây là giá trị cao kỷ lục đối với một đồng tiền của châu Âu.

Tiếp đến, đồng tiền này có chủ mới là một nhà sưu tập khác khi được mang ra bán đấu giá.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Chị Đỗ Thị Thanh Vân (bên trái)-Giám đốc DNTN Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông) giới thiệu các sản phẩm gốm Vân Sơn với khách hàng. Ảnh: Việt Hùng

Hướng đi mới cho làng gốm Vân Sơn

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Hơn 70 năm qua, giữa dâu bể cuộc đời, làng gốm Vân Sơn (tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ tồn tại. Bằng niềm đam mê và tinh thần sáng tạo, những người thợ nơi đây đang gìn giữ, phát huy nét văn hóa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Ghè Tây Nguyên chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: Phương Duyên

Nghe ghè kể chuyện nhân sinh…

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Ghè (còn gọi là ché) là một trong những vật dụng gần như không thể thiếu trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Từ chất liệu chế tác, kích thước đến kiểu dáng tai ghè, đặc biệt là hoa văn đều ẩn chứa những câu chuyện thú vị.

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

null