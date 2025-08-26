Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ về bảo tồn di sản, phát triển thể thao, du lịch và truyền thông

(GLO)- Ngày 24-8, UBND tỉnh có công văn giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030, tạo đột phá trong bảo tồn di sản, phát triển thể thao, du lịch và truyền thông.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì việc xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 phải quán triệt tinh thần Kết luận số 156-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 114/NQ-CP của Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa 2025-2035. Kế hoạch cần phân bổ ngân sách hợp lý, có trọng tâm, tránh dàn trải; huy động nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm mức chi tối thiểu 2% cho văn hóa theo Kết luận số 156-KL/TW của Bộ Chính trị.

Di tích An Khê Trường và Đền thờ Tây Sơn tam kiệt thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn thượng đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các dự án trọng điểm phải tạo đột phá trong mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; ưu tiên tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt, di tích cấp tỉnh như: quần thể Tây Sơn thượng đạo - hạ đạo, hệ thống tháp Chăm, di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê gắn với chương trình hợp tác quốc tế và các dự án trọng điểm khác; xây dựng hạ tầng du lịch, thiết chế văn hóa - thể thao, bảo tàng, nhà hát, công trình thông tin - truyền thông phục vụ cộng đồng.

Bảo tàng Quang Trung và Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn tam kiệt. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa 2024 và các quy định khác có liên quan, tập trung vào các nhóm trọng điểm: hệ thống di tích công cụ đá Tiền sử, văn hóa Chăm, nhà Tây Sơn, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật bài chòi, hát bội Bình Định.

Cùng với đó, tham mưu đề xuất các chính sách đặc thù để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, biến di sản thành nguồn lực phát triển du lịch.

Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá. Ảnh: Huỳnh Bá Tính

Múa Trình tường - tiết mục thể hiện nét độc đáo trong phục trang, vũ đạo, hóa trang của hát bội Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hội đánh bài chòi dân gian là món ăn tinh thần của người dân đất võ trong mỗi dịp lễ, Tết. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong lĩnh vực thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao xây dựng đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2025-2030, gắn với công tác đào tạo vận động viên, huấn luyện viên; tổ chức bảo tồn, phát triển và quảng bá võ cổ truyền, gắn với hoạt động thể thao phong trào, thể thao học đường và du lịch văn hóa.

Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đối với du lịch, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Gia Lai giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050; rà soát, đánh giá và lập cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch; lựa chọn sản phẩm đặc thù như du lịch sinh thái, lịch sử - văn hóa, du lịch cộng đồng để thí điểm phát triển.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao nhiệm vụ tăng cường quản trị truyền thông có định hướng, đẩy mạnh truyền thông số, hỗ trợ chuyển đổi số báo chí; chú trọng công tác thông tin cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời xây dựng kế hoạch hợp tác truyền thông của tỉnh năm 2026 và khung chương trình 5 năm để công tác thông tin tuyên truyền hiệu quả hơn.