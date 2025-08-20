Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch:

Khai thác tiềm năng, hướng tới phát triển du lịch rừng - biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 20-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiến hành khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Quy Nhơn, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh và một số doanh nghiệp lữ hành, lưu trú.

Đoàn đã đến khảo sát làng chài Hải Minh, tháp Thầy Bói (phường Quy Nhơn) và Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông). Đây là những địa điểm có tiềm năng để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa và lịch sử, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với “thiên đường biển” Quy Nhơn - Gia Lai.

dscf2736.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ phải sang) trên thuyền khảo sát đầm Thị Nại. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại làng chài Hải Minh, đoàn được nghe giới thiệu về nơi lưu dấu những di tích lịch sử như: pháo đài Hổ Ky, trường lũy núi Tam Tòa, tượng đài Trần Hưng Đạo, hải đăng Phước Mai… cùng những giá trị văn hóa truyền thống được người dân lưu giữ qua nhiều thế hệ.

dscf2775.jpg
Làng chài Hải Minh với vẻ đẹp nguyên sơ. Ảnh: Ngọc Nhuận
dscf2795.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái sang) khảo sát làng chài Hải Minh - nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nằm trên cụm đá nổi giữa đầm Thị Nại, tháp Thầy Bói được xem là một danh thắng tâm linh đặc biệt, gắn liền với nhiều truyền thuyết dân gian thu hút du khách tìm đến.

dscf2824.jpg
Tháp Thầy Bói nằm trên cụm đá nổi giữa đầm Thị Nại. Ảnh: Ngọc Nhuận
dscf2861.jpg
Đoàn khảo sát điểm đến tháp Thầy Bói. Ảnh: Ngọc Nhuận

Còn Cồn Chim lại hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ của rừng ngập mặn, hệ sinh thái phong phú với chim muông, thủy sản, được ví như “lá phổi xanh” của vùng đầm Thị Nại.

dscf2938.jpg
Du khách chèo SUP tham quan rừng ngập mặn ở Cồn Chim. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Việc khai thác tiềm năng du lịch trên đầm Thị Nại cần gắn với tìm hiểu lịch sử, văn hóa, đời sống cư dân vùng sông nước, cửa biển, từ đó xây dựng quy hoạch phát triển du lịch phù hợp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, để phát triển du lịch theo hướng kết nối rừng - biển, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phường Quy Nhơn và Hiệp hội Du lịch tỉnh cần có chiến lược đầu tư bài bản, có chiều sâu. Theo đó, cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên và giá trị lịch sử, văn hóa; đồng thời xây dựng sản phẩm đặc trưng theo mùa, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, kết nối tour/tuyến du lịch “lên rừng - xuống biển” đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Cùng với việc đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, cần tăng cường liên kết với các tỉnh, thành trong cả nước để tạo sức hút và nâng tầm thương hiệu du lịch tỉnh nhà.

dscf2923.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gợi ý các doanh nghiệp khai thác sản phẩm du lịch tại Cồn Chim. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chuyến khảo sát lần này cũng là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển du lịch Gia Lai bền vững, khai thác hài hòa tài nguyên thiên nhiên - lịch sử - văn hóa nhằm mang lại lợi ích không chỉ cho địa phương mà còn cho người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai hôm nay 15-8: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát một số điểm du lịch văn hóa

Gia Lai hôm nay 15-8: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát một số điểm du lịch văn hóa

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát một số điểm du lịch văn hóa; Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8 và 9; Điều tra vụ người đàn ông tấn công Cảnh sát Giao thông sau khi xảy ra tai nạn…

Có thể bạn quan tâm

Rừng cây phủ rêu trên đường lên đỉnh Kon Ka Kinh níu chân du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đánh thức Kon Ka Kinh

Du lịch

(GLO)- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Lặng lẽ lưu giữ những kho báu thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Kon Ka Kinh chờ bước chân du khách khám phá.

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Du lịch

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

Ẩm thực

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

Du lịch

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Du lịch

(GLO)- Những ngày đầu tháng 7, vùng biển Vũng Bồi và Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên khi cá voi Bryde-loài cá voi khổng lồ, bất ngờ xuất hiện liên tiếp để săn mồi gần bờ.

null