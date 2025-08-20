Khai thác tiềm năng, hướng tới phát triển du lịch rừng - biển

(GLO)- Sáng 20-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiến hành khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Quy Nhơn, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh và một số doanh nghiệp lữ hành, lưu trú.

Đoàn đã đến khảo sát làng chài Hải Minh, tháp Thầy Bói (phường Quy Nhơn) và Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông). Đây là những địa điểm có tiềm năng để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa và lịch sử, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với “thiên đường biển” Quy Nhơn - Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ phải sang) trên thuyền khảo sát đầm Thị Nại. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại làng chài Hải Minh, đoàn được nghe giới thiệu về nơi lưu dấu những di tích lịch sử như: pháo đài Hổ Ky, trường lũy núi Tam Tòa, tượng đài Trần Hưng Đạo, hải đăng Phước Mai… cùng những giá trị văn hóa truyền thống được người dân lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Làng chài Hải Minh với vẻ đẹp nguyên sơ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái sang) khảo sát làng chài Hải Minh - nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nằm trên cụm đá nổi giữa đầm Thị Nại, tháp Thầy Bói được xem là một danh thắng tâm linh đặc biệt, gắn liền với nhiều truyền thuyết dân gian thu hút du khách tìm đến.

Tháp Thầy Bói nằm trên cụm đá nổi giữa đầm Thị Nại. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đoàn khảo sát điểm đến tháp Thầy Bói. Ảnh: Ngọc Nhuận

Còn Cồn Chim lại hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ của rừng ngập mặn, hệ sinh thái phong phú với chim muông, thủy sản, được ví như “lá phổi xanh” của vùng đầm Thị Nại.

Du khách chèo SUP tham quan rừng ngập mặn ở Cồn Chim. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Việc khai thác tiềm năng du lịch trên đầm Thị Nại cần gắn với tìm hiểu lịch sử, văn hóa, đời sống cư dân vùng sông nước, cửa biển, từ đó xây dựng quy hoạch phát triển du lịch phù hợp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, để phát triển du lịch theo hướng kết nối rừng - biển, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phường Quy Nhơn và Hiệp hội Du lịch tỉnh cần có chiến lược đầu tư bài bản, có chiều sâu. Theo đó, cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên và giá trị lịch sử, văn hóa; đồng thời xây dựng sản phẩm đặc trưng theo mùa, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, kết nối tour/tuyến du lịch “lên rừng - xuống biển” đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Cùng với việc đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, cần tăng cường liên kết với các tỉnh, thành trong cả nước để tạo sức hút và nâng tầm thương hiệu du lịch tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gợi ý các doanh nghiệp khai thác sản phẩm du lịch tại Cồn Chim. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chuyến khảo sát lần này cũng là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển du lịch Gia Lai bền vững, khai thác hài hòa tài nguyên thiên nhiên - lịch sử - văn hóa nhằm mang lại lợi ích không chỉ cho địa phương mà còn cho người dân.