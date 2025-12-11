Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Huế, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh lọt top 100 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Taste Atlas vừa công bố danh sách Best Food Cities in the World 2025 với 100 thành phố. Trong đó, ẩm thực Việt Nam được gọi tên với Huế, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Huế hạng 36 trong 100 thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới với 4,55/5 điểm, vị trí cao nhất trong ba đại diện của Việt Nam.

Các món nổi tiếng của ẩm thực Huế được chuyên trang liệt kê như bún bò, bánh khoái, nem lụi và bánh bèo. Taste Atlas cũng gợi ý loạt địa chỉ lâu đời, đông khách như bún bò Bà Xuân, nem lụi Tài Phú, bánh khoái Hồng Mai và bánh ướt Huyền Anh.

515424952-23971648399111118-7983934360919717923-n.jpg
Bún bò Huế. Ảnh nguồn internet

Ẩm thực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lần lượt xếp hạng 47 và 60.

Không quá bất ngờ khi ẩm thực Việt Nam được ưu ái góp mặt trong danh sách vinh danh toàn thế giới. Du lịch ẩm thực đang trở thành xu hướng nổi bật được nhiều du khách lựa chọn cũng khiến cho ẩm thực Việt trở thành điểm cộng thu hút khách quốc tế.

Sự đa dạng, phong phú, tươi mới từ nguyên liệu cho đến cách chế biến đã khiến cho ẩm thực Việt Nam nhận được lời khen từ bạn bè quốc tế. Nhiều món ăn đã trở thành biểu tượng khi nhắc đến Việt Nam như bánh mì, phở, bún bò, bánh xèo, mì quảng…

Không chỉ đơn giản là món ăn, nền ẩm thực Việt còn chưa đựng cả bề dày, chiều sâu văn hóa, lịch sử được lưu truyền. Mỗi vùng miền lại có những cách biến tấu món ăn khác nhau, tạo nên hương vị rất riêng, đặc biệt.

