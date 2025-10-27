Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

Đậm đà hương vị Tây Nguyên

Gà nướng, cơm lam, thịt heo nướng xiên là những món ăn dân dã mang đậm bản sắc văn hóa và gắn liền với đời sống của đồng bào Bahnar, Jrai ở phía Tây Gia Lai. Những món ăn này vừa giản dị mà cũng đầy tinh tế trong từng công đoạn chế biến.

Đến với Hội chợ mùa Thu, dân làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã lựa chọn kỹ nguyên liệu để chế biến các món ăn ngon phục vụ thực khách và cũng để quảng bá, giới thiệu về những nét văn hóa đặc sắc về ẩm thực của đồng bào mình.

Anh Đinh Văn Bình (làng Kgiang, xã Tơ Tung) nướng gà phục vụ du khách. Ảnh: Phi Long

Anh Đinh Văn Bình-thành viên trong đoàn ẩm thực đến từ làng Kgiang-chia sẻ: "Phải chọn gà thả vườn, nặng 1,4-1,6 kg thì thịt mới săn chắc, ngọt và dai. Cơm lam dùng gạo nếp do bà con tự trồng, nấu trong ống lồ ô vừa phải để hạt cơm dẻo, thơm. Còn thịt heo nướng cũng chọn heo nuôi bằng cám sạch. Chúng tôi muốn qua những món ăn này, thực khách hiểu và yêu hơn văn hóa ẩm thực của người Bahnar và đồng bào Tây Nguyên".

Dưới bàn tay khéo léo của người dân Kgiang, từng xiên thịt, từng ống cơm lam dậy mùi nếp mới, hòa quyện với mùi khói bếp, gợi nhớ những buổi lễ hội nhà rông rộn ràng nơi đại ngàn.

Dấu vị “xứ nẫu” giữa lòng Thủ đô

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Không chỉ mang đến hương vị núi rừng, gian hàng ẩm thực Gia Lai còn giới thiệu bún chả cá Quy Nhơn và bánh cuốn Tây Sơn-2 món ăn trứ danh của vùng đất Bình Định xưa, nay là phần đất phía Đông tỉnh Gia Lai sau sắp xếp địa giới hành chính.

Bún chả cá Quy Nhơn chinh phục thực khách bởi vị ngọt thanh của nước dùng được ninh từ xương cá và đầu cá, cùng chả cá dai, thơm, làm hoàn toàn từ cá tươi do ngư dân địa phương đánh bắt, nêm nếm theo bí quyết gia truyền.

Còn bánh cuốn Tây Sơn hấp dẫn bởi lớp bánh mỏng mềm, nhân thịt đậm đà, ăn cùng nước chấm chua ngọt pha chút cay, tạo nên hương vị hài hòa, dễ ăn trong tiết trời thu se lạnh.

Gian hàng ẩm thực tỉnh Gia Lai thu hút đông đảo du khách tại Lễ hội ẩm thực Thu mỹ vị. Ảnh: Phi Long

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn-cho biết: “Bún chả cá Quy Nhơn và bánh cuốn Tây Sơn là 2 món ăn dân dã đặc trưng đã gắn bó với người “xứ nẫu” qua bao đời. Lần này, chúng tôi mang đến Hội chợ mùa Thu để quảng bá và giới thiệu với người dân Thủ đô, cùng bạn bè khắp nơi về ẩm thực vùng đất Gia Lai hôm nay”.

Hương vị ấm lòng giữa mùa Thu Hà Nội

Giữa không gian lễ hội rộn ràng, hương khói nghi ngút, thực khách Thủ đô như được “dạo bước” qua những miền đất xa xôi, với những món ăn đặc sắc của bà con phía Đông vùng đất đỏ bazan và phía Tây xứ biển mặn mòi của Gia Lai.

Gia đình bà Phạm Thị Mùi ((du khách đến từ tỉnh Hưng Yên) thưởng thức món gà nướng, cơm lam. Ảnh: Phi Long

Vừa thưởng thức món cơm lam-gà nướng, bà Phạm Thị Mùi (ở tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: "Tranh thủ thời gian, gia đình tôi lên Hà Nội để vừa tham quan Hội chợ mùa Thu vừa thưởng thức những món ăn đặc sắc ở các vùng miền. Tôi rất thích cơm lam nên tìm đến gian hàng Gia Lai. Cơm nếp dẻo, thơm, gà nướng vừa vặn, chấm muối rất đậm đà. Giữa tiết trời thu lạnh mà được ăn món này thì thật tuyệt".

Còn anh Phùng Huy Quang (TP. Hà Nội) đã cùng mẹ thưởng thức món bún chả cá và bánh cuốn Tây Sơn. Anh cho biết: “Chúng tôi đi qua nhiều gian hàng, món nào cũng nếm thử nhưng ấn tượng nhất là hương vị "xứ nẫu". Một bát bún nóng giữa trời thu Hà Nội khiến lòng người như ấm lại”.

Không gian Lễ hội ẩm thực Thu mỹ vị. Ảnh: Phi Long

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, việc tham gia Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị là cơ hội để Gia Lai giới thiệu tiềm năng du lịch, văn hóa và ẩm thực đặc sắc đến với người dân cả nước.

“Gia Lai là vùng đất hội tụ giữa cao nguyên đại ngàn và biển xanh cát trắng, nơi giao thoa văn hóa của 44 dân tộc anh em. Khi được giao phụ trách gian hàng quảng bá du lịch và ẩm thực tại Hội chợ mùa Thu 2025 với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, chúng tôi đã phối hợp cùng Sở Công Thương chuẩn bị kỹ lưỡng.

Riêng với gian hàng ẩm thực, tỉnh lựa chọn những món đặc sắc nhất từ hai miền Đông-Tây để giới thiệu đến thực khách Thủ đô và khách gần xa”-bà Chung cho biết.