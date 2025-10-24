Gia Lai: Gần 40 nhà sản xuất tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025

(GLO)- Đến với Hội chợ Mùa Thu 2025, tỉnh Gia Lai có gần 40 nhà sản xuất tham gia trưng bày tại gian hàng rộng khoảng 200 m2 với thiết kế độc đáo, mang sắc màu hội tụ tinh hoa giữa rừng và biển.

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26-10 đến 4-11-2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), thu hút sự tham gia của trên 2.500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với 3.000 gian hàng trưng bày giới thiệu hơn 10.000 sản phẩm.

Đây là sự kiện kinh tế, văn hóa quy mô quốc gia, tầm vóc quốc tế nhằm quảng bá thương hiệu Việt; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

5 sản phẩm OCOP 5 sao của Hợp tác Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang) sẽ tham gia tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: Vũ Thảo

Tại Hội chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Gia Lai sẽ trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh như: cà phê Đăk Yang, cà phê Fine Robusta, tiêu đỏ hữu cơ Lệ Chí, mật ong Phương Di, sầu riêng sấy thăng hoa, bột chuối xanh, hạt điều Hải Bình, mắc ca, bò khô, chanh dây, sản phẩm từ dược liệu, bánh tráng, nước mắm, sản phẩm mây tre đan…

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, các đơn vị còn giới thiệu câu chuyện khởi nghiệp nông nghiệp xanh, tinh thần sáng tạo và văn hóa địa phương.

Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Khoa học Sâm Gia Lai (phường An Phú) sẽ tham gia trưng bày, quảng bá tại tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: Vũ Thảo

Bên cạnh đó, Gia Lai còn có gian hàng 70 m2 giới thiệu, đẩy mạnh quảng bá du lịch vùng núi và vùng biển, thể hiện khát vọng vươn ra biển lớn của địa phương thông qua phim, ấn phẩm du lịch, thông tin sản phẩm du lịch, dịch vụ do các doanh nghiệp du lịch thực hiện; biểu diễn nghệ thuật bài chòi, võ cổ truyền, cồng chiêng và giới thiệu ẩm thực Gia Lai.

Hội chợ là dịp để Gia Lai cùng các tỉnh thành trên cả nước thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, nâng cao giá trị hàng Việt.

Gian hàng của tỉnh được kỳ vọng không chỉ giới thiệu sản phẩm đặc trưng, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Gia Lai đa sắc-hội tụ giữa rừng xanh, biển biếc và con người thân thiện, hiếu khách.