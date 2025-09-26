Bộ Công Thương được giao chủ trì tổ chức Hội chợ mùa thu năm 2025

(GLO)- Ngày 25-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 172/CĐ-TTg về việc tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức sự kiện này.

Sự kiện dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC) từ ngày 20-10 đến 5-11.

Công điện nêu rõ, tiếp nối thành công của Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, Hội chợ mùa thu năm 2025 nhằm tạo kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước và hoạt động xuất-nhập khẩu.

Hội chợ mùa Thu năm 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 20-10 đến 5-11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ảnh minh họa/Nguồn: congthuong.vn

Hội chợ sẽ có các hoạt động kết nối giao dịch thương mại, khuyến khích doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và công nghệ tới người tiêu dùng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng tích cực huy động doanh nghiệp tham gia, đảm bảo sản phẩm phong phú, đa dạng và phát huy thế mạnh vùng miền.

UBND TP. Hà Nội phối hợp truyền thông, tăng cường phương tiện công cộng phục vụ khách tham quan và nghiên cứu mở rộng giao thông kết nối với VEC.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ở Trung ương và địa phương tích cực, chủ động tham gia hội chợ, xem xét, lựa chọn các mặt hàng đặc sắc, tiêu biểu để quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, nâng cao xúc tiến thương mại, đầu tư.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quảng bá rộng rãi, mời doanh nghiệp quốc tế tham gia và kết nối hợp tác.