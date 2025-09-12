Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 22

(GLO)- Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025) sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 17 đến 21-9) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tỉnh Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia sự kiện này.

Đây là chương trình được Chính phủ Trung Quốc tổ chức thường niên; là nền tảng hợp tác kinh tế thương mại địa phương lớn, nhằm xúc tiến kinh doanh và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa ASEAN và Trung Quốc.

Doanh nghiệp của Gia Lai tham gia Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20 (CAEXPO 2023). Ảnh: ĐVCC

Tại CAEXPO 2025, tỉnh Gia Lai sẽ có 4 gian hàng tiêu chuẩn với thiết kế đẹp, trưng bày những sản phẩm đặc sản, đặc trưng, tiêu biểu có tiềm năng xuất khẩu.

8 doanh nghiệp tham gia CAEXPO 2025 gồm: Công ty TNHH đầu tư phát triển AN (xã Kon Gang) với các sản phẩm cà phê, tiêu, chanh dây; Công ty TNHH Hạt và dinh dưỡng Tây Nguyên (xã Chư Sê) với các sản phẩm hạt dinh dưỡng; Công ty Cổ phần phát triển Yến Xuân Cao Nguyên (phường Pleiku) với sản phẩm chế biến từ yến; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia (xã Ia Grai) với một số sản phẩm như tinh dầu bơ nguyên chất, nông sản sấy, cà phê.

Cùng với đó là Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê) tham gia các sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa, bột chuối xanh sấy thăng hoa; Công ty Cổ phần Dalufood (xã Ia Grai) với sản phẩm dịch chanh dây; Công ty TNHH một thành viên Bò khô Huy Vũ Đak Đoa (xã Đak Đoa) với sản phẩm bò khô; Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (phường Thống Nhất) với sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

Các doanh nghiệp của Gia Lai kỳ vọng thông qua CAEXPO 2025 sẽ được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối trực tiếp với khách hàng cũng như có cơ hội để nhận định, đánh giá chính xác xu hướng thị trường; từ đó, đề ra chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp, hướng tới xuất khẩu bền vững sang thị trường Trung Quốc.



