Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 22

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025) sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 17 đến 21-9) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tỉnh Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia sự kiện này.

Đây là chương trình được Chính phủ Trung Quốc tổ chức thường niên; là nền tảng hợp tác kinh tế thương mại địa phương lớn, nhằm xúc tiến kinh doanh và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa ASEAN và Trung Quốc.

doanh-nghiep-cua-gia-lai-tham-gia-hoi-cho-trung-quoc-asean-lan-thu-20-caexpo-2023-duoc-to-chuc-tu-ngay-16-199-tai-tp-nam-ninh-tinh-quang-tay-trung-quoc-anh-dvcc.jpg
Doanh nghiệp của Gia Lai tham gia Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20 (CAEXPO 2023). Ảnh: ĐVCC

Tại CAEXPO 2025, tỉnh Gia Lai sẽ có 4 gian hàng tiêu chuẩn với thiết kế đẹp, trưng bày những sản phẩm đặc sản, đặc trưng, tiêu biểu có tiềm năng xuất khẩu.

8 doanh nghiệp tham gia CAEXPO 2025 gồm: Công ty TNHH đầu tư phát triển AN (xã Kon Gang) với các sản phẩm cà phê, tiêu, chanh dây; Công ty TNHH Hạt và dinh dưỡng Tây Nguyên (xã Chư Sê) với các sản phẩm hạt dinh dưỡng; Công ty Cổ phần phát triển Yến Xuân Cao Nguyên (phường Pleiku) với sản phẩm chế biến từ yến; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia (xã Ia Grai) với một số sản phẩm như tinh dầu bơ nguyên chất, nông sản sấy, cà phê.

Cùng với đó là Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê) tham gia các sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa, bột chuối xanh sấy thăng hoa; Công ty Cổ phần Dalufood (xã Ia Grai) với sản phẩm dịch chanh dây; Công ty TNHH một thành viên Bò khô Huy Vũ Đak Đoa (xã Đak Đoa) với sản phẩm bò khô; Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (phường Thống Nhất) với sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

Các doanh nghiệp của Gia Lai kỳ vọng thông qua CAEXPO 2025 sẽ được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối trực tiếp với khách hàng cũng như có cơ hội để nhận định, đánh giá chính xác xu hướng thị trường; từ đó, đề ra chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp, hướng tới xuất khẩu bền vững sang thị trường Trung Quốc.


Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Thời sự - Bình luận

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Kinh tế

(GLO)- Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-8), lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp xử lý 4 trường hợp vi phạm, kịp thời tiêu hủy tổng cộng hơn 108 tấn heo nhiễm bệnh, thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

Kinh tế

(GLO)- Theo Sở Tài chính Gia Lai, công tác thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan. Trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã thu hút được 123 dự án mới, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 57.485 tỷ đồng.

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Doanh nghiệp

(GLO)- Thời gian gần đây, cùng với việc đưa ra thị trường các gói tín dụng xanh với lãi suất hấp dẫn, nhiều ngân hàng thương mại cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận và vay vốn để đầu tư phát triển các dự án xanh, tuần hoàn.

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai tại phường Diên Hồng

Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ dự án khách sạn, nhà phố FLC Hilltop

Doanh nghiệp

(GLO)- Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai do Tập đoàn FLC đầu tư dở dang tại phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào khai thác.

Quang cảnh lễ ký kết tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai ký kết hợp đồng ủy thác với các hội, đoàn thể

Kinh tế

(GLO)- Ngày 18-7, tại phường Quy Nhơn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết hợp đồng ủy thác với 14 đơn vị hội, đoàn thể cấp xã, phường trên địa bàn. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho giai đoạn hợp tác mới với nhiều triển vọng. 

null