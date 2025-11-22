BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trao tặng kiosk y tế cho Bệnh viện Mắt Cao Nguyên

Kiosk y tế do BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trao tặng được bố trí ở khu vực tiền sảnh, hỗ trợ người dân đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên. Ảnh: Sơn Ca

Kiosk y tế là một thành phần quan trọng trong thực hiện bệnh án điện tử, có các tính năng hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh như: đăng ký khám, tra cứu giá dịch vụ, khảo sát sự hài lòng, lấy số thứ tự khám bệnh.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác. Ảnh: Sơn Ca

Tại sự kiện ý nghĩa này, lãnh đạo BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên đã ký kết hợp tác triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.

Với tinh thần đồng hành cùng các đơn vị y tế thực hiện chuyển đổi số, BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai đang tài trợ 5 kiosk y tế cho các đơn vị y tế tại địa bàn TP. Pleiku cũ và các huyện trước đây như Chư Sê, Đức Cơ, Ia Grai. Đồng thời, BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai đang tiến hành tài trợ 14 kiosk phục vụ hành chính công cho một số địa phương.