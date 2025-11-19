Bà Đồng Thị Ánh được bầu làm Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai

(GLO)-Chiều 19-11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định được bầu làm Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai.

Dự Đại hội có nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam Cao Thị Ngọc Dung.

Về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Đại hội Đại biểu Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai lần thứ I đánh dấu sự kiện hợp nhất hai tổ chức Hội Nữ doanh nhân Bình Định và Gia Lai trước đây, hình thành một tổ chức thống nhất, năng động, sáng tạo.

Thời gian qua, Hội đã vượt qua nhiều khó khăn, đồng hành sát cánh cùng hội viên, chú trọng phát triển đội ngũ trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm xã hội cao. Hội tăng cường kết nối, lắng nghe và kịp thời phản ánh khó khăn của hội viên tới lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan, tháo gỡ rào cản, hỗ trợ tiếp cận chính sách, thủ tục đất đai và tín dụng; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, góp phần nâng cao năng lực, bản lĩnh và tri thức cho đội ngũ nữ doanh nhân trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, Hội đã triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội với nhiều chương trình để lại dấu ấn đậm nét như: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ dài hạn cho 26 trẻ mồ côi do Covid-19 với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng; trao 15 mái ấm tình thương, ủng hộ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, thăm và tặng quà cho các đối tượng yếu thế.

Đại hội thống nhất phương châm hành động “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”; xác định mục tiêu hướng tới xây dựng đội ngũ nữ doanh nhân phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh.

Trong đó, Hội đặt ra 4 định hướng chiến lược: đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị; khẳng định vị thế nữ doanh nhân trong hội nhập quốc tế; tăng cường hỗ trợ hội viên tiếp cận chính sách, tín dụng, đất đai; thúc đẩy xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp hội viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ 2025-2030 Hội tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó cần đặc biệt quan tâm thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-TƯ về phát triển kinh tế tư nhân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Ngoài ra, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo; phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 79 ủy viên; bầu bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định làm Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai.

Ban Chấp hành Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Trước những thiệt hại do bão, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ban Xã hội - Cộng đồng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam trao 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào Gia Lai bị thiệt hại do thiên tai; Hội Nữ doanh nhân Kiên Giang ủng hộ 80 triệu đồng; Hội Nữ doanh nhân Hải Dương ủng hộ 30 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai Đồng Thị Ánh (trái) tiếp nhận khoản hỗ trợ 300 triệu đồng từ Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Ảnh: Nhật Trường

Ngoài ra, các hội tỉnh bạn và các nhà hảo tâm ủng hộ trên 400 triệu đồng cùng nhiều hiện vật.