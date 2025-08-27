Danh mục
Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

ĐÌNH CƯƠNG
(GLO)- Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 25-8 vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Gia Lai nêu cao tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển.

Từ ngày 1-7-2025, Gia Lai mang một sứ mệnh mới với tầm vóc và không gian phát triển mới. Tiềm năng, tiềm lực đã được nhân lên khi núi rừng hòa cùng biển cả. Bộ máy lãnh đạo của tỉnh được xác định là phải thay đổi tư duy, hành động quyết liệt để thích ứng, hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Mục tiêu hướng đến là xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; trở thành tỉnh phát triển khá, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

img-5082.jpg
Nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu hướng đến là xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững. Ảnh: P.V

Năm trụ cột tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2025-2030 đã được xác định, khi hơn 100 km bờ biển từ Tam Quan đến Quy Nhơn với tiềm năng to lớn về khai thác, đánh bắt, nuôi thủy, hải sản; khi biển xanh-cát trắng-nắng vàng đã và đang trở thành thương hiệu, thành lực hút mạnh mẽ dòng khách trong nước và quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng, khám phá lịch sử văn hóa của vùng đất giàu bản sắc này; khi bạt ngàn đất đỏ bazan phía Tây đã và đang phát triển thành vùng nguyên liệu dồi dào cho chế biến và xuất khẩu nông, lâm sản giá trị cao với các sản phẩm từ cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả đặc sản…

Lựa chọn những bước đột phá chiến lược từ đổi mới xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách gắn với xây dựng nền công vụ tinh-gọn-mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đến đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ để tạo đột phá phát triển là công việc mà ban lãnh đạo mới của Gia Lai cần phải làm và làm quyết liệt.

Chỉ có nêu cao tinh thần đoàn kết, mở rộng dân chủ, mà trước hết là đoàn kết, dân chủ trong Đảng mới có thể phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, để Đảng thực sự là ngọn cờ tập hợp lực lượng, quy tụ trí tuệ, tài năng của cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị-xã hội.

Qua đó, tạo nên nguồn lực đủ mạnh, sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, biến những con số, những cánh tay biểu quyết trong đại hội trở thành giá trị hữu hình để Gia Lai đạt tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2025-2030 từ 10-10,5%/năm.

Đến năm 2030, bình quân thu nhập đầu người đạt 6.300-6.500 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Diện mạo mới, cơ hội mới, thách thức cũng đang đặt ra. Thực tế đã chứng minh, đoàn kết luôn là bài học quý giá quyết định cho mọi thành công. Khi ý Đảng hợp lòng dân, mọi công việc nhỏ to đều là của dân; mọi thành bại đều là do dân quyết định. Sự phát triển của Gia Lai cần được dẫn dắt bằng tinh thần “Một tỉnh-một ý chí-một tương lai chung”.

