Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên mới

ĐỨC HẢI
(GLO)- Sáng 26-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Triết học Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên mới".

Dự hội thảo có các đồng chí: GS.TS. Phạm Văn Đức-Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Triết học Việt Nam; Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các chuyên gia, nhà khoa học và người có uy tín ở các địa phương trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chào mừng Hội thảo.
﻿Ảnh: Đức Hải

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Tỉnh Gia Lai có diện tích trên 21.500 km2 (đứng thứ 2 cả nước), với dân số hơn 3,5 triệu người; có 44 thành phần dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 23,1%.

Trong bối cảnh không gian phát triển mới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh là rất nặng nề.

Do đó, đại đoàn kết dân tộc chính là chìa khóa chiến lược để biến thách thức thành cơ hội, biến tiềm năng thành hiện thực. Qua hội thảo, tỉnh Gia Lai mong muốn tiếp nhận nhiều giải pháp, sáng kiến để phát huy thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm chung tay xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên mới.

GS. TS.Phạm Văn Đức-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Triết học Việt Nam báo cáo
﻿đề dẫn hội thảo. Ảnh: Đức Hải

Báo cáo đề dẫn hội thảo do GS.TS. Phạm Văn Đức-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Triết học Việt Nam-nêu rõ: Việc sáp nhập, mở rộng không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai không chỉ là thay đổi hành chính, mà còn đặt ra hàng loạt vấn đề về quản trị cộng đồng, điều phối lợi ích và định hình bản sắc chung.

Chính trong bối cảnh này, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là trụ cột để đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa giữa các nhóm cộng đồng giữa cũ và mới, giữa đa dạng và thống nhất.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Đức Hải

Hội thảo đã được nghe nhiều báo cáo tham luận từ quan điểm triết học đến thực tiễn của lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và người có uy tín.

Trong đó, khẳng định truyền thống tốt đẹp, giá trị cốt lõi của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh to lớn, quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhất là trong giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Gia Lai bổ sung, hoàn thiện định hướng, giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên mới.

null