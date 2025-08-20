Gia Lai ban hành Chỉ thị tăng cường kết nghĩa với vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về mục đích, ý nghĩa của kết nghĩa; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, cần sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Cục Quản lý thị trường tỉnh trao bò hỗ trợ hộ nghèo ở làng Chuk, xã Kon Thụp. Ảnh: T.Nguyên

Nội dung kết nghĩa phải cụ thể, thiết thực, sát nhu cầu thực tế; gắn với công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác trước âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa; thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững. Góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công kết nghĩa phù hợp điều kiện từng đơn vị, địa phương; MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh vận động Nhân dân, người có uy tín tham gia; cấp ủy cơ sở phân công cán bộ phụ trách, rà soát, thống nhất nguồn lực hỗ trợ hiệu quả; Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện.