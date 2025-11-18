Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hội Nữ doanh nhân Gia Lai vận động hỗ trợ 5 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh hướng về các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13.

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng lại 5 căn nhà bị sập hoàn toàn do bão số 13. Mỗi căn được hỗ trợ 60 triệu đồng, góp phần giúp người dân sớm ổn định nơi ở sau thiên tai.

Trong đó, Hội Doanh nghiệp khu vực Gia Định (TP Hồ Chí Minh) tài trợ 2 căn; nhóm học sinh khóa II Trường Trung học Kiểu mẫu Thủ Đức tài trợ 2 căn; Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy hỗ trợ 1 căn.

ndn-1.jpg
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 13. Ảnh: Nhật Trường

Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng doanh nhân và xã hội.

Cũng trong dịp này, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai trao tặng 50 suất quà cho người lao động có nhà bị ảnh hưởng do bão số 13, mỗi suất gồm 2 triệu đồng và 10 kg gạo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn.

Học cách lớn lên giữa thiếu thốn

Từ thiện

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm đường Trường Chinh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn, mất mát.

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

Từ thiện

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

null