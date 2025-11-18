Hội Nữ doanh nhân Gia Lai vận động hỗ trợ 5 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 13

(GLO)- Nhân Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh hướng về các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13.

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng lại 5 căn nhà bị sập hoàn toàn do bão số 13. Mỗi căn được hỗ trợ 60 triệu đồng, góp phần giúp người dân sớm ổn định nơi ở sau thiên tai.

Trong đó, Hội Doanh nghiệp khu vực Gia Định (TP Hồ Chí Minh) tài trợ 2 căn; nhóm học sinh khóa II Trường Trung học Kiểu mẫu Thủ Đức tài trợ 2 căn; Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy hỗ trợ 1 căn.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 13. Ảnh: Nhật Trường

Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng doanh nhân và xã hội.

Cũng trong dịp này, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai trao tặng 50 suất quà cho người lao động có nhà bị ảnh hưởng do bão số 13, mỗi suất gồm 2 triệu đồng và 10 kg gạo.