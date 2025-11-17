Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

HẢI YẾN
(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Chung tay cùng tuyến đầu, nhiều doanh nghiệp, cá nhân tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm sức mạnh để công tác khắc phục nhanh chóng, hiệu quả. Giữa ngày khó khăn, những nghĩa cử khiến tình người lan tỏa ấm áp.

San sẻ khó khăn

Nhằm san sẻ khó khăn với các anh chị em công nhân điện lực, cán bộ chiến sĩ và lực lượng tăng cường làm nhiệm vụ tại Quy Nhơn, Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Tổng hợp Giặt ủi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) triển khai chương trình giặt ủi đồ cá nhân giảm 50%, chỉ còn 7.500 đồng/kg đồ khô và nhận, giao tận nơi cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Đinh Quang Phương-Giám đốc Công ty-chia sẻ: “Mỗi ngày, chúng tôi nhận giặt ủi đồ cá nhân cho 91 anh em và giao lại vào 18 giờ hôm sau, tất cả đều nhận và giao tận nơi. Dù số lượng quần áo nhiều và liên tục tăng lên, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo sạch sẽ, nhanh chóng, giúp các anh em có thêm điều kiện nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe”.

Tại khách sạn Osaka (phường Quy Nhơn), lực lượng của Công ty Điện lực Đà Nẵng, Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng và các đơn vị từ phía Tây tỉnh đang lưu trú phục vụ công tác khắc phục.

Bà Trần Thị Thu Hường-chủ khách sạn-cho biết: “Tôi giảm giá 40% tiền phòng cho các đoàn và phục vụ thêm đồ ăn để anh em được ăn no, tăng định mức bữa sáng”. Chị kể, có hôm lực lượng trở về đến 22 giờ, người lấm đầy bùn đất thấy thương lắm nên khách sạn có thể hỗ trợ thêm nhiều dịch vụ khác cho đoàn.

Công ty Xếp phụ kiện trao các mặt hàng đèn pin, quạt tích điện, pin dự phòng cho các vùng khó khăn qua nhóm từ thiện. Ảnh: Hải Yến
Đồng lòng vì cộng đồng

Ông Phạm Đình Xếp (Công ty Xếp phụ kiện, 256 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn) bày tỏ: “Hiện nay, nhiều xã, phường nông thôn vẫn chưa có điện nên các mặt hàng tích điện cung không đủ cầu. Trong khi đó, hàng khan hiếm, giá tăng cao. Tôi nghĩ cách làm sao có hàng giá ổn nhất bằng cách mua gom hàng ở nơi người dân có điện rồi phân phát hoặc bán rẻ lại bù chi phí vận chuyển”.

Ngày 10-11, Công ty đã hỗ trợ 315 đèn tích điện, 200 sản phẩm tích điện khác với tổng trị giá 30 triệu đồng tặng người dân. DN cũng kêu gọi người dân bán lại thiết bị không dùng đến, Công ty sẽ thu mua, sửa chữa, bán giá thấp hoặc hỗ trợ miễn phí cho các hộ khó khăn, đặc biệt các sản phẩm tích điện 4-5 giờ trở lên.

Nhóm chị em của Trần Phương Trinh trao bánh mì, sữa cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Hải Yến
Chiều 9-11, chị Trần Phương Trinh (SN 1994, đường Võ Đình Tú, phường Quy Nhơn) đã dùng tiền túi chuẩn bị 250 ổ bánh mì và 250 bịch sữa gửi tặng lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Chị Trinh chia sẻ: “Em và một số chị em trong gia đình chia nhau đi phát cho lực lượng khắc phục bão lũ trên đường. Tới tận nơi gặp mọi người, em rớt nước mắt trước câu chuyện của họ. Nhiều người chưa về nhà dù gia đình cũng bị ảnh hưởng của bão. Gương mặt ai cũng bơ phờ, mình mẩy lấm lem, thương lắm…”.

Chiều 10-11, hàng trăm tình nguyện viên cùng lực lượng đoàn viên, cán bộ và học sinh tại các xã Xuân An, Đề Gi, Hoài Nhơn, Tam Quan, cùng với các đoàn thể phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam đã ra quân dọn vệ sinh bãi biển. Riêng tại bãi biển Thiện Chánh, có 550 cán bộ, hội đoàn viên, 1.400 học sinh, 80 cán bộ, giáo viên và phụ huynh Trường THCS Tam Quan Bắc cùng các lực lượng khác tham gia làm sạch môi trường sau bão.

Chi đoàn Sở Công Thương, Đoàn Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa và nhóm Điều phối Xanh Bình Định cùng người dân đang dọn rác ở bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC
Bạn Nguyễn Thị Lệ Thảo-Bí thư Chi đoàn Sở Công Thương-cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Đoàn Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa và nhóm Điều phối Xanh Bình Định (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) với 70 người phát động chiến dịch dọn dẹp rác bãi biển. Chiến dịch kéo dài khoảng 1 tuần hoặc đến khi bãi biển trung tâm Quy Nhơn được sạch sẽ hoàn toàn”.

Chuyến xe 0 đồng chở nghĩa tình Gia Lai về bà con vùng bão, lũ

(GLO)- Chiều 8-11, tại phường An Phú, 2 chuyến xe 0 đồng chở khoảng 35 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm do Team 81 Gia Lai vận động bà con trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đóng góp đã xuất phát hướng về bà con bị ảnh hưởng do cơn bão số 13 tại phía Đông tỉnh Gia Lai và Đà Nẵng.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

Đời sống

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Đời sống

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

Các đơn vị tập trung khắc phục các công trình xử lý chất thải sau cơn bão số 13.

Gia Lai tập trung khắc phục sự cố các công trình xử lý chất thải

Đời sống

(GLO)- Ngay sau bão số 13 đi qua, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải thuộc khu vực phía Đông tỉnh để kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, khắc phục các sự cố hư hỏng; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Người dân lên tàu ra Nhơn Châu.

Đò ra Nhơn Châu hoạt động trở lại sau một tuần tạm dừng

Đời sống

(GLO)- Sau 1 tuần tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 13, ngày 10-11, chuyến đò đầu tiên ra đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) đã nối lại hoạt động, đưa hàng chục hành khách từ bến Hàm Tử (phường Quy Nhơn) ra đảo, mang theo nhiều hàng hóa, vật liệu để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông.

Lực lượng Công an tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông

Đời sống

(GLO)- Sáng 9-11, Đại tá Ngô Cự Vinh-Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 13 trên địa bàn xã Tuy Phước. 

Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn.

Chia sẻ nơi trú, hỗ trợ người dân mùa mưa bão

Xã hội

(GLO)-Trước lúc cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí, trở thành điểm tựa an toàn, ấm áp cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn. 

Đồn Biên phòng Ia Chia hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, gia cố nhà cửa trước bão số 13

Đồn Biên phòng Ia Chia hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, gia cố nhà cửa trước bão số 13

Đời sống

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), sáng 6-11, Đồn Biên phòng Ia Chia đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) hỗ trợ người dân thu hoạch lúa chín, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn giảm thiệt hại do mưa bão.

