Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Chung tay cùng tuyến đầu, nhiều doanh nghiệp, cá nhân tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm sức mạnh để công tác khắc phục nhanh chóng, hiệu quả. Giữa ngày khó khăn, những nghĩa cử khiến tình người lan tỏa ấm áp.

San sẻ khó khăn

Nhằm san sẻ khó khăn với các anh chị em công nhân điện lực, cán bộ chiến sĩ và lực lượng tăng cường làm nhiệm vụ tại Quy Nhơn, Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Tổng hợp Giặt ủi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) triển khai chương trình giặt ủi đồ cá nhân giảm 50%, chỉ còn 7.500 đồng/kg đồ khô và nhận, giao tận nơi cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Đinh Quang Phương-Giám đốc Công ty-chia sẻ: “Mỗi ngày, chúng tôi nhận giặt ủi đồ cá nhân cho 91 anh em và giao lại vào 18 giờ hôm sau, tất cả đều nhận và giao tận nơi. Dù số lượng quần áo nhiều và liên tục tăng lên, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo sạch sẽ, nhanh chóng, giúp các anh em có thêm điều kiện nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe”.

Tại khách sạn Osaka (phường Quy Nhơn), lực lượng của Công ty Điện lực Đà Nẵng, Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng và các đơn vị từ phía Tây tỉnh đang lưu trú phục vụ công tác khắc phục.

Bà Trần Thị Thu Hường-chủ khách sạn-cho biết: “Tôi giảm giá 40% tiền phòng cho các đoàn và phục vụ thêm đồ ăn để anh em được ăn no, tăng định mức bữa sáng”. Chị kể, có hôm lực lượng trở về đến 22 giờ, người lấm đầy bùn đất thấy thương lắm nên khách sạn có thể hỗ trợ thêm nhiều dịch vụ khác cho đoàn.

Công ty Xếp phụ kiện trao các mặt hàng đèn pin, quạt tích điện, pin dự phòng cho các vùng khó khăn qua nhóm từ thiện. Ảnh: Hải Yến

Đồng lòng vì cộng đồng

Ông Phạm Đình Xếp (Công ty Xếp phụ kiện, 256 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn) bày tỏ: “Hiện nay, nhiều xã, phường nông thôn vẫn chưa có điện nên các mặt hàng tích điện cung không đủ cầu. Trong khi đó, hàng khan hiếm, giá tăng cao. Tôi nghĩ cách làm sao có hàng giá ổn nhất bằng cách mua gom hàng ở nơi người dân có điện rồi phân phát hoặc bán rẻ lại bù chi phí vận chuyển”.

Ngày 10-11, Công ty đã hỗ trợ 315 đèn tích điện, 200 sản phẩm tích điện khác với tổng trị giá 30 triệu đồng tặng người dân. DN cũng kêu gọi người dân bán lại thiết bị không dùng đến, Công ty sẽ thu mua, sửa chữa, bán giá thấp hoặc hỗ trợ miễn phí cho các hộ khó khăn, đặc biệt các sản phẩm tích điện 4-5 giờ trở lên.

Nhóm chị em của Trần Phương Trinh trao bánh mì, sữa cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Hải Yến

Chiều 9-11, chị Trần Phương Trinh (SN 1994, đường Võ Đình Tú, phường Quy Nhơn) đã dùng tiền túi chuẩn bị 250 ổ bánh mì và 250 bịch sữa gửi tặng lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Chị Trinh chia sẻ: “Em và một số chị em trong gia đình chia nhau đi phát cho lực lượng khắc phục bão lũ trên đường. Tới tận nơi gặp mọi người, em rớt nước mắt trước câu chuyện của họ. Nhiều người chưa về nhà dù gia đình cũng bị ảnh hưởng của bão. Gương mặt ai cũng bơ phờ, mình mẩy lấm lem, thương lắm…”.

Chiều 10-11, hàng trăm tình nguyện viên cùng lực lượng đoàn viên, cán bộ và học sinh tại các xã Xuân An, Đề Gi, Hoài Nhơn, Tam Quan, cùng với các đoàn thể phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam đã ra quân dọn vệ sinh bãi biển. Riêng tại bãi biển Thiện Chánh, có 550 cán bộ, hội đoàn viên, 1.400 học sinh, 80 cán bộ, giáo viên và phụ huynh Trường THCS Tam Quan Bắc cùng các lực lượng khác tham gia làm sạch môi trường sau bão.

Chi đoàn Sở Công Thương, Đoàn Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa và nhóm Điều phối Xanh Bình Định cùng người dân đang dọn rác ở bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Bạn Nguyễn Thị Lệ Thảo-Bí thư Chi đoàn Sở Công Thương-cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Đoàn Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa và nhóm Điều phối Xanh Bình Định (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) với 70 người phát động chiến dịch dọn dẹp rác bãi biển. Chiến dịch kéo dài khoảng 1 tuần hoặc đến khi bãi biển trung tâm Quy Nhơn được sạch sẽ hoàn toàn”.