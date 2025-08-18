(GLO)- Sáng 17-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình gặp mặt các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên năm 2025 và hưởng ứng vận động ủng hộ Nhân dân Cuba.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên Chữ thập đỏ Gia Lai.

Quang cảnh Chương trình gặp mặt các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên năm 2025.

﻿Ảnh: T.D

Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai có 17 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đây là lực lượng xung kích, đi đầu, sáng tạo trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn. Với tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ tình nguyện, các câu lạc bộ, đội, nhóm đã triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực, kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, đồng thời khẳng định trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Tại chương trình, đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề ra giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vận động ủng hộ Nhân dân Cuba. Ảnh: T.D

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phát động hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về ủng hộ Nhân dân Cuba. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.