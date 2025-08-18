Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai có 17 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên Chữ thập đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÚY DIỆN THÚY DIỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 17-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình gặp mặt các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên năm 2025 và hưởng ứng vận động ủng hộ Nhân dân Cuba.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên Chữ thập đỏ Gia Lai.

quang-canh-chuong-trinh-gap-mat-giao-luu-thanh-lap-va-kien-toan-cac-cau-lac-bo-doi-nhom-tinh-nguyen-vien.jpg
Quang cảnh Chương trình gặp mặt các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên năm 2025.
﻿Ảnh: T.D

Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai có 17 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đây là lực lượng xung kích, đi đầu, sáng tạo trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn. Với tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ tình nguyện, các câu lạc bộ, đội, nhóm đã triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực, kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, đồng thời khẳng định trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Tại chương trình, đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề ra giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

hoi-chu-thap-do-tinh-van-dong-ung-ho-nhan-dan-cuba.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vận động ủng hộ Nhân dân Cuba. Ảnh: T.D

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phát động hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về ủng hộ Nhân dân Cuba. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

null