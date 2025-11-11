Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 13

Theo thư kêu gọi, những ngày vừa qua, cơn bão số 13 với cường độ mạnh và sức tàn phá lớn của cơn bão đã gây ra thiệt hại lớn cho tỉnh Gia Lai.

Theo thống kê sơ bộ, cơn bão số 13 đã làm 2 người chết, 6 người bị thương, hơn 200 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 23.870 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng; 57 tàu bị chìm; 344 lồng bè thủy sản bị hư hại; các cơ sở sản xuất kinh doanh; các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng.

Tổng thiệt hại về kinh tế sau bão ước hơn 5.200 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Ảnh: Ngọc Anh

Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi: Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ủng hộ ít nhất một ngày lương; người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có mức sống trung bình trở lên ủng hộ từ 50 ngàn đồng đến 100 ngàn đồng hoặc hiện vật thiết yếu.

Thời gian vận động và tiếp nhận ủng hộ từ ngày 10-11-2025 đến ngày 10-12-2025.