Xã Tuy Phước ủng hộ 280 triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ

MỘC MIÊN
(GLO)- Ngày 29-10, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Thường trực Đảng ủy xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước đã trao 280 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão số 10 và số 11 gây ra.

Số tiền trên do cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn xã Tuy Phước đóng góp, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

xa-tuy-phuoc-ung-ho-280-trieu-dong-giup-dong-bao-vung-lu.jpg
Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước trao 280 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.M

Sau gần 3 tuần phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của cán bộ và nhân dân địa phương.

Ông Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước; đồng thời, khẳng định đây là nguồn động viên quý báu, góp phần giúp đồng bào vùng lũ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

