Gia Lai: Trên 2,6 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân Cuba qua kênh Hội Chữ thập đỏ tỉnh

(GLO)- Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam- Cuba" phát động tại Gia Lai từ ngày 13-8 đến 16-10, thông qua hai hình thức ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đã tiếp nhận trên 2,6 tỷ đồng.

Theo đó, tính đến 9 giờ 58 phút ngày 17-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã nhận được 2.610.307.113 đồng; trong đó, 115.420.000 đồng tiền mặt và chuyển khoản qua Ngân hàng MB là 1.817.268.889 đồng, Vietcombank là 677.618.224 đồng.

Tính đến 9 giờ 58 phút ngày 16-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã nhận được trên 2,6 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân Cuba. Ảnh: CTV

Được biết, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng theo lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chỉ đạo của tỉnh về việc triển khai Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba nhân Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Cuba (02/12/1960- 02/12/2025).

Số tiền vận động được sẽ được chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và làm các thủ tục cần thiết để chuyển ủng hộ Nhân dân Cuba nhằm góp phần giúp người dân Cuba, nhất là trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương vượt qua một phần khó khăn. Đồng thời, chương trình này thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, hữu nghị và tình cảm thủy chung của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba .