Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai: Trên 2,6 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân Cuba qua kênh Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam- Cuba" phát động tại Gia Lai từ ngày 13-8 đến 16-10, thông qua hai hình thức ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đã tiếp nhận trên 2,6 tỷ đồng.

Theo đó, tính đến 9 giờ 58 phút ngày 17-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã nhận được 2.610.307.113 đồng; trong đó, 115.420.000 đồng tiền mặt và chuyển khoản qua Ngân hàng MB là 1.817.268.889 đồng, Vietcombank là 677.618.224 đồng.

z7125099500494-492760da6c88138e0335e0c9ed3fa60c.jpg
Tính đến 9 giờ 58 phút ngày 16-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã nhận được trên 2,6 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân Cuba. Ảnh: CTV

Được biết, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng theo lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chỉ đạo của tỉnh về việc triển khai Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba nhân Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Cuba (02/12/1960- 02/12/2025).

Số tiền vận động được sẽ được chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và làm các thủ tục cần thiết để chuyển ủng hộ Nhân dân Cuba nhằm góp phần giúp người dân Cuba, nhất là trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương vượt qua một phần khó khăn. Đồng thời, chương trình này thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, hữu nghị và tình cảm thủy chung của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba .

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null