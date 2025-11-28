Kiều bào “sát cánh” cùng bà con vùng thiên tai

(GLO)- Dù cách Tổ quốc nửa vòng trái đất song cộng đồng Kiều bào vẫn đau đáu dõi về quê hương. Thấy cảnh ngổn ngang sau bão lũ, họ sẵn sàng kề vai, sát cánh, san sẻ phần nào vất vả với bà con nơi quê nhà.

“Hôm nay, trái tim tôi thật sự rung động. Claudia và Francisco - 2 người trong đội của tôi - lặng lẽ đưa cho tôi chiếc phong bì để góp phần cứu trợ đồng bào lũ lụt ở quê nhà. Nghe thì có vẻ là một điều nhỏ, nhưng với tôi, đây là một nghĩa cử vô cùng lớn lao. Nó là tình người. Nó là tấm lòng yêu thương không cần đáp trả”-anh Đỗ Quốc Trung, một kiều bào quê Gia Lai đang sống tại tiểu bang Washington (Mỹ) xúc động chia sẻ.

Tấm lòng của anh chị Claudia và Francisco gửi đến bà con vùng bão lũ miền Trung. Ảnh: Đỗ Quốc Trung

Anh Trung hiện là Giám đốc điều hành JD&CO Jewelry, một công ty chuyên về trang sức. Anh cho hay, Claudia và Francisco là 2 người thợ Mexico trong công ty anh. Khi biết anh đang đứng ra vận động quyên góp ủng hộ người dân vùng bão lũ ở Việt Nam, họ lặng lẽ bỏ vào phong bì 2 tờ 50 USD để chung tay đóng góp.

Gần 30 năm xa quê, anh Trung luôn đau đáu hướng về Pleiku. Những năm gần đây, anh thường xuyên gửi tiền về giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, nhất là sau đại dịch Covid-19.

Chứng kiến quê hương thiệt hại nặng nề do thiên tai, anh đã vận động bạn bè quyên góp 6.000 USD và tự đóng góp thêm 6.000 USD gửi về nước. Người thân của anh và đại diện một số nhóm thiện nguyện tại Pleiku sẽ giúp anh làm tròn tâm nguyện, chung tay hỗ trợ bà con vùng Bình Định, Phú Yên (cũ) sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống. Trước đó, anh cũng đã chủ động gửi khoảng 6.000 USD để hỗ trợ bà con.

“Mong rằng món quà nhỏ này phần nào xoa dịu nỗi đau và giúp bà con đứng dậy sau bão lũ”-anh bày tỏ. Hiện anh tiếp tục kêu gọi hỗ trợ và dự kiến tặng một món trang sức tại một sự kiện để bán đấu giá gây quỹ.

Chiều 26-11, anh Nguyễn Hoàng Nam (giữa) trao quà hỗ trợ (1 triệu đồng tiền mặt và thực phẩm) đến gia đình ông Lê Thanh Hiệp (thôn Luật Bình, xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: NVCC

Một trong những người mà anh Trung gửi gắm việc hỗ trợ người dân vùng bão lũ là anh Nguyễn Hoàng Nam-viên chức Thư viện Pleiku, người luôn tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Sáng 26-11, anh Nam đã phối hợp cùng CLB Cơm từ thiện Pleiku xuất phát từ phố núi, mang theo tấm lòng của anh Trung và nhiều người khác trao gửi đến bà con xã Tuy Phước Bắc và phường An Nhơn.

Anh Nam cho biết, ngoài anh Trung, đợt này một số Việt kiều tại Mỹ cũng gửi về nhờ anh góp chút tấm lòng với quê hương. Đó là các anh, chị: Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Cẩn, Lê Khả Hân. Các nhà hảo tâm này dù là lao động chân tay, thu nhập hạn hẹp nhưng vẫn sẵn sàng dành ra một khoản nhỏ để thể hiện tinh thần “sát cánh” cùng người dân đang chịu cảnh khó khăn.