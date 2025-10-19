Xã Kông Bơ La: Hơn 124 triệu đồng ủng hộ người dân vùng bão lũ và Quỹ “Vì người nghèo”

(GLO)- Ủy ban MTTQ xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) vừa phát động ủng hộ người dân miền Bắc và Bắc Trung bộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 và số 11 và Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 với số tiền thu được hơn 124 triệu đồng.

Lễ phát động được phối hợp tổ chức trong đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ I và chào mừng đại hội các tổ chức chính trị-xã hội xã nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào tối 16-10.

Đêm giao lưu văn nghệ có 19 tiết mục ca múa nhạc do đội văn nghệ đến từ các thôn, làng, trường học và các đoàn thể trong xã biểu diễn.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: H.N

Các tiết mục múa, hát với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, phô diễn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc đã mang lại không khí đầy tự hào, vui tươi, phấn khởi.

Thông qua phát động, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều tập thể, cá nhân. Trong đó, ủng hộ nhân dân miền Bắc và Bắc Trung bộ khắc phục thiệt hại do bão số 10, bão số 11 gây ra được hơn 94 triệu đồng; ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2025 của xã trên 30 triệu đồng.

Được biết, xã Kông Bơ La tiếp nhận ủng đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả do bão số 10, bão số 11 gây ra đến hết ngày 6-11 và tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" đến hết ngày 18-11.