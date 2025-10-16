Xã Vạn Đức ủng hộ gần 120 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Sáng 16-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Đức tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả do bão số 10 và số 11 gây ra.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã kêu gọi toàn thể người dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo cùng chung tay ủng hộ nhân dân khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão lũ gây ra; góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn xã Vạn Đức ủng hộ đồng bào vùng bão lũ khắc phục thiệt hại. Ảnh: H.H

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã đã quyên góp được gần 120 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Đức cũng kêu gọi và tiếp tục vận động đóng góp đến hết ngày 6-11-2025. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại.