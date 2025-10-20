Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An, Hà Tĩnh

(GLO)- Ông Hà Văn Cát- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: Ngày 19-10, Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm, động viên và hỗ trợ bà con vùng lũ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo đó, sáng 19-10, đoàn đã trao 100 triệu đồng đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An để hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại khắc phục một phần hậu quả do bão lũ gây ra.

Ông Hà Văn Cát (thứ hai từ trái qua)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 100 triệu đồng đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An để hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: ĐVCC

Chiều 19-10, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức Chương trình Cấp phát tiền mặt và hàng hỗ trợ gia đình thiệt hại do bão số 10).

Tại chương trình, ông Hà Văn Cát- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Trưởng đoàn công tác đã trao tiền và quà hỗ trợ bà con vùng lũ tại tỉnh Hà Tĩnh với tổng trị giá 335 triệu đồng; trong đó 132,5 triệu đồng tiền mặt và 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm do các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ trị giá trên 200 triệu đồng.

Ông Hà Văn Cát (thứ hai từ phải sang) trao bảng tượng trưng hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh trị giá 335 triệu đồng. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã trao tặng 47 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng gồm 500.000 đồng tiền quà và 1 triệu đồng tiền mặt) đến bà con bị thiệt hại nặng do bão lũ tại xã Yên Hòa.

Ngoài ra, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã đến thăm trực tiếp 5 hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (2 hộ tại xã Đồng Tiến và 3 hộ tại xã Yên Hòa).

Đại diện đoàn gửi lời thăm hỏi, động viên và trao 5 phần quà đến các hộ gia đình (trong đó, 2 phần quà mỗi phần 3,5 triệu đồng và 3 phần quà mỗi phần 2,5 triệu đồng).

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm, động viên và tặng quà các hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau bão lũ tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: ĐVCC

Được biết, qua vận động hỗ trợ bà con vùng lũ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm và đã phối hợp tổ chức 2 chuyến hàng hỗ trợ kịp thời bà con vùng lũ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên góp phần giúp bà con vùng lũ vượt qua một phần khó khăn, ổn định đời sống.