Tặng 300 suất quà và áo ấm cho học sinh nghèo xã Ia Hiao

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 300 áo ấm và 300 suất quà gồm bánh kẹo, sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 2 buôn: Ling và Ơi H’Ly.
Tổng trị giá chương trình trên 40 triệu đồng do Công ty TNHH tư vấn đào tạo và truyền thông Happy Learning Việt và Công ty TNHH Happy Home tài trợ thông qua kết nối của cô Mã Thị Mai-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Phú Thiện).
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Võ Hoàng Lan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị tài trợ đã có những phần quà thiết thực, ý nghĩa dành cho các em học sinh nghèo trong những ngày đông giá rét; đồng thời mong muốn thời gian tới, xã tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà hảo tâm để chăm lo tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
.