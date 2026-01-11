Tặng 300 suất quà và áo ấm cho học sinh nghèo xã Ia Hiao

(GLO)- Ngày 11-1, UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH tư vấn đào tạo và truyền thông Happy Learning Việt và Công ty TNHH Happy Home tổ chức tặng quà và áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc buôn Ling và buôn Ơi H’Ly.

Ban tổ chức trao quà và áo ấm cho các em học sinh. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 300 áo ấm và 300 suất quà gồm bánh kẹo, sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 2 buôn: Ling và Ơi H’Ly.

Tổng trị giá chương trình trên 40 triệu đồng do Công ty TNHH tư vấn đào tạo và truyền thông Happy Learning Việt và Công ty TNHH Happy Home tài trợ thông qua kết nối của cô Mã Thị Mai-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Phú Thiện).

Các em học sinh vui mừng nhận quà và áo ấm từ chương trình. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Võ Hoàng Lan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị tài trợ đã có những phần quà thiết thực, ý nghĩa dành cho các em học sinh nghèo trong những ngày đông giá rét; đồng thời mong muốn thời gian tới, xã tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà hảo tâm để chăm lo tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

