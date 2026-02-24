Tái diễn việc đổ rác tại khu vực cầu nối với đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần ra quân làm sạch, đồng thời tăng cường camera giám sát nhưng tình trạng đổ rác tại khu vực cầu trên đường Phan Đình Phùng (phường Diên Hồng) nối với đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung) vẫn tái diễn.

Ghi nhận những ngày đầu năm Bính Ngọ cho thấy, sau thời gian được dọn dẹp sạch sẽ, rác thải lại xuất hiện dày đặc tại khu vực cầu Công viên trên đường Phan Đình Phùng nối với đồi thông Ia Dêr.

Bao ni lông, chai nhựa, hộp xốp và rác sinh hoạt bị vứt bừa bãi ven đường, len lỏi vào các lối mòn, tạo nên những “điểm đen” môi trường, làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Rác thải chất đống ven đường ở khu vực cầu Công viên trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: M.P

Trước đó, chính quyền xã Ia Hrung đã tổ chức tổng vệ sinh, thu gom lượng rác tồn đọng kéo dài nhiều năm; đồng thời lắp camera giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng đổ rác bừa bãi. Thời gian đầu, rác thải giảm, cảnh quan được cải thiện, ý thức cộng đồng có chuyển biến. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, tình trạng đổ rác trái phép lại tái diễn.

Theo người dân, nhiều đối tượng chọn vị trí khuất camera hoặc đi sâu vào khu vực ngoài phạm vi ghi hình để đổ rác. Có trường hợp dừng xe rất nhanh, thả vội túi rác rồi rời đi. Đáng lo ngại, một số tuyến đường ngang chưa lắp camera trở thành nơi để nhiều đối tượng đổ rác.

Chị Nguyễn Thị Thanh Vy (làng Brel, xã Ia Hrung) cho biết: Người dân từng trích xuất hình ảnh từ camera, in và treo tại khu vực tập kết rác để nhắc nhở nhưng tình trạng vi phạm vẫn không giảm. “Người đổ rác thường che kín mặt, nghĩ không ai nhận ra mình. Camera có ghi lại biển số xe nhưng chưa thấy trường hợp nào bị xử lý nên họ vẫn đổ rác trộm”, chị Vy nói.

Ông Ksor Hlanh - Trưởng thôn Brel - cho hay: Rác thải chủ yếu do người từ nơi khác mang đến đổ. Cán bộ thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân giữ vệ sinh chung, xử lý rác tại hộ gia đình. Tuy nhiên, bãi rác tồn tại nhiều năm vừa được dọn sạch nay lại bừa bãi khiến người dân không khỏi bức xúc.

Thực tế cho thấy, camera giám sát chỉ là công cụ hỗ trợ; yếu tố quyết định vẫn là ý thức người dân và việc xử lý vi phạm của chính quyền. Khi chưa có chế tài đủ mạnh và chưa công khai các trường hợp bị xử phạt, hiệu quả răn đe sẽ giảm. Vì vậy, dù có camera giám sát, tình trạng xả rác vẫn xảy ra. Đáng chú ý, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng rác tại khu vực này tăng do một bộ phận người dân và du khách thiếu ý thức, để lại rác sau các buổi tụ tập ngoài trời.

Ông Đặng Lương Minh Điệp - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Hrung, nhấn mạnh: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời phối hợp trích xuất hình ảnh camera để xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm nhằm chấm dứt tình trạng đổ rác trộm.

Đồi thông Ia Dêr được xem là “lá phổi xanh”, điểm dã ngoại quen thuộc của người dân. Sáng 21-2 vừa qua, hơn 30 tình nguyện viên thuộc Hội yêu rác Gia Lai đã ra quân thu gom rác tại khu vực này, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, hoạt động tình nguyện chỉ mang tính hỗ trợ. Để giải quyết tận gốc tình trạng đổ trộm rác thải cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và sự tự giác của mỗi người dân.