Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Tái diễn việc đổ rác tại khu vực cầu nối với đồi thông Ia Dêr

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần ra quân làm sạch, đồng thời tăng cường camera giám sát nhưng tình trạng đổ rác tại khu vực cầu trên đường Phan Đình Phùng (phường Diên Hồng) nối với đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung) vẫn tái diễn.

Ghi nhận những ngày đầu năm Bính Ngọ cho thấy, sau thời gian được dọn dẹp sạch sẽ, rác thải lại xuất hiện dày đặc tại khu vực cầu Công viên trên đường Phan Đình Phùng nối với đồi thông Ia Dêr.

Bao ni lông, chai nhựa, hộp xốp và rác sinh hoạt bị vứt bừa bãi ven đường, len lỏi vào các lối mòn, tạo nên những “điểm đen” môi trường, làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Rác thải chất đống ven đường ở khu vực cầu Công viên. Ảnh: M.P
Rác thải chất đống ven đường ở khu vực cầu Công viên trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: M.P

Trước đó, chính quyền xã Ia Hrung đã tổ chức tổng vệ sinh, thu gom lượng rác tồn đọng kéo dài nhiều năm; đồng thời lắp camera giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng đổ rác bừa bãi. Thời gian đầu, rác thải giảm, cảnh quan được cải thiện, ý thức cộng đồng có chuyển biến. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, tình trạng đổ rác trái phép lại tái diễn.

Theo người dân, nhiều đối tượng chọn vị trí khuất camera hoặc đi sâu vào khu vực ngoài phạm vi ghi hình để đổ rác. Có trường hợp dừng xe rất nhanh, thả vội túi rác rồi rời đi. Đáng lo ngại, một số tuyến đường ngang chưa lắp camera trở thành nơi để nhiều đối tượng đổ rác.

Chị Nguyễn Thị Thanh Vy (làng Brel, xã Ia Hrung) cho biết: Người dân từng trích xuất hình ảnh từ camera, in và treo tại khu vực tập kết rác để nhắc nhở nhưng tình trạng vi phạm vẫn không giảm. “Người đổ rác thường che kín mặt, nghĩ không ai nhận ra mình. Camera có ghi lại biển số xe nhưng chưa thấy trường hợp nào bị xử lý nên họ vẫn đổ rác trộm”, chị Vy nói.

Ông Ksor Hlanh - Trưởng thôn Brel - cho hay: Rác thải chủ yếu do người từ nơi khác mang đến đổ. Cán bộ thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân giữ vệ sinh chung, xử lý rác tại hộ gia đình. Tuy nhiên, bãi rác tồn tại nhiều năm vừa được dọn sạch nay lại bừa bãi khiến người dân không khỏi bức xúc.

Thực tế cho thấy, camera giám sát chỉ là công cụ hỗ trợ; yếu tố quyết định vẫn là ý thức người dân và việc xử lý vi phạm của chính quyền. Khi chưa có chế tài đủ mạnh và chưa công khai các trường hợp bị xử phạt, hiệu quả răn đe sẽ giảm. Vì vậy, dù có camera giám sát, tình trạng xả rác vẫn xảy ra. Đáng chú ý, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng rác tại khu vực này tăng do một bộ phận người dân và du khách thiếu ý thức, để lại rác sau các buổi tụ tập ngoài trời.

Ông Đặng Lương Minh Điệp - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Hrung, nhấn mạnh: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời phối hợp trích xuất hình ảnh camera để xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm nhằm chấm dứt tình trạng đổ rác trộm.

Đồi thông Ia Dêr được xem là “lá phổi xanh”, điểm dã ngoại quen thuộc của người dân. Sáng 21-2 vừa qua, hơn 30 tình nguyện viên thuộc Hội yêu rác Gia Lai đã ra quân thu gom rác tại khu vực này, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, hoạt động tình nguyện chỉ mang tính hỗ trợ. Để giải quyết tận gốc tình trạng đổ trộm rác thải cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và sự tự giác của mỗi người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đồi thông... ngập rác

Đồi thông... ngập rác

(GLO)- Sau vài đợt ra quân dọn rác của các bạn trẻ và hội nhóm tình nguyện vì môi trường, khu vực đồi thông Ia Dêr (huyện Ia Grai) lại ngập trong rác.

Có thể bạn quan tâm

Mưu sinh ngày đầu xuân

Mưu sinh ngày đầu xuân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những người lặng lẽ bắt đầu ngày mới trên các tuyến phố, góc chợ. Với họ, đầu xuân vừa tranh thủ gặp gỡ người thân, bạn bè nhưng không bỏ lỡ dịp mưu sinh để lo cho cuộc sống gia đình.

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 14-2, hơn 100 bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (phường Pleiku) đã tham gia chương trình Tết ấm-Bính Ngọ 2026 do MC Hoàng Nam và những người bạn phối hợp với bệnh viện tổ chức. Chương trình lan tỏa niềm vui và giúp bệnh nhi có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây mất trật tự đô thị

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

null