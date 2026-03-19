Bất cập tại nút giao thông dẫn vào Khu công nghiệp Becamex

(GLO)- Được đưa vào sử dụng từ tháng 2-2026, nút giao giữa đường tránh Nam Phú Phong, đường vào hồ Núi Một và tuyến kết nối từ QL 19 đến Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (thuộc xóm Phúc Mới, thôn Nam Tượng 3, xã An Nhơn Tây) đã sớm bộc lộ nhiều bất cập.

Theo ghi nhận, nút giao được bố trí 2 vòng xuyến, kèm hệ thống vạch kẻ, mũi tên chỉ hướng và biển báo giao thông. Tuy nhiên, chu vi vòng xuyến lớn, đảo trung tâm rộng trong khi phần đường lưu thông lại hẹp, khiến việc di chuyển qua nút giao trở nên khó khăn, đặc biệt với các phương tiện cần chuyển hướng.

Việc lắp đặt 2 vòng xuyến tại nút giao trên đường kết nối từ QL 19 đến KCN Becamex VSIP Bình Định gây bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thực tế cho thấy, các phương tiện đi thẳng theo tuyến kết nối từ QL 19 vào Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định không gặp nhiều trở ngại. Ngược lại, khi rẽ sang các hướng khác, nhiều người tham gia giao thông tỏ ra lúng túng do phải chuyển làn gấp, khó xác định hướng đi đúng theo vạch kẻ đường.

Ông P.T.V. (xóm Phúc Mới, thôn Nam Tượng 3) phản ánh: “Mặc dù lưu lượng phương tiện chưa cao nhưng cách bố trí vòng xuyến khiến giao thông trở nên rối rắm. Nhiều phương tiện khó đi đúng làn theo vạch kẻ, dễ vi phạm lỗi đè vạch liền. Không ít xe đầu kéo phải dừng, lùi để điều chỉnh hướng đi. Điều đáng lo là nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông, nhất là đối với người lớn tuổi và học sinh”.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều tài xế khi lưu thông qua khu vực này cũng cho rằng thiết kế nút giao chưa hợp lý. Trên thực tế, tại đây đã xuất hiện nhiều vết phanh gấp của ô tô, vết bánh xe máy in trên vòng xuyến khi người điều khiển phải đánh lái tránh nhau; thậm chí có trường hợp phương tiện lao vào tường rào nhà dân.

Ông Trần Vĩnh An - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nam Tượng 3 - cho biết: Thời điểm mới đưa vào sử dụng, nút giao chưa có vạch chỉ hướng nên người dân càng lúng túng. Dù sau đó đã được bổ sung hệ thống vạch kẻ, mũi tên hướng dẫn, nhưng bất cập vẫn chưa được khắc phục do hạn chế từ thiết kế vòng xuyến.

Theo ông Nguyễn Huỳnh Nguyên - Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, qua kiểm tra thực tế, việc bố trí vòng xuyến đã làm hạn chế tầm nhìn, thu hẹp phần đường lưu thông, gây khó khăn cho phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm. Các phương tiện có kích thước lớn cũng gặp nhiều trở ngại khi di chuyển, quay đầu, ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

“Địa phương đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư) kiểm tra, sớm có phương án điều chỉnh phù hợp” - ông Nguyên cho biết thêm.

Nếu không sớm điều chỉnh, những bất cập tại nút giao này sẽ tiếp tục gây khó khăn cho người đi đường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.