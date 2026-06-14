Một thửa đất được xác định 2 nguồn gốc khác nhau

(GLO)- Việc cùng 1 thửa đất nhưng qua 2 lần thu hồi lại được xác định 2 nguồn gốc khác nhau đang đặt ra nhiều vấn đề cần được cơ quan có thẩm quyền làm rõ. Qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai.

Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Lê Thị Thạch (ở thôn Ngãi An, xã Đề Gi) cho biết: Năm 1998, bà nhận chuyển nhượng từ một số hộ dân địa phương hơn 7.600 m² đất thuộc thửa số 382, tờ bản đồ địa chính số 15 (thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát cũ; nay là xã Đề Gi). Sau đó, gia đình bà quản lý, sử dụng ổn định diện tích đất này.

Năm 2021, gia đình bà bị thu hồi hơn 1.790 m² thuộc thửa đất này để thực hiện Dự án đường ven biển ĐT 639. Theo bảng chiết tính giá trị bồi thường của Ban giải phóng mặt bằng, thửa đất số 382 có tổng diện tích 7.602,4 m², diện tích thu hồi 1.790,3 m², diện tích còn lại 5.812,1 m²; loại đất BHK (đất bằng trồng cây hằng năm khác).

Theo bà Thạch, việc bồi thường, hỗ trợ về đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu thời điểm đó được thực hiện đầy đủ. Sau khi thu hồi, phần diện tích còn lại được chỉnh lý từ thửa đất số 382 sang thửa đất số 459 và gia đình tiếp tục sử dụng.

Thửa đất của bà Lê Thị Thạch tại thôn Chánh Lợi (xã Đề Gi) sau khi cưỡng chế thu hồi trở thành bãi chứa bùn thải. Ảnh: N.C

Tuy nhiên, đến năm 2024, khi triển khai Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, phần diện tích hơn 5.800 m² còn lại của gia đình bà tiếp tục bị thu hồi. Lúc này, diện tích đất trên được xác định là đất rừng phòng hộ do người dân lấn chiếm trái phép nên không được bồi thường về đất.

“Việc thay đổi nguồn gốc, loại đất từ đất trồng cây hằng năm sang đất rừng phòng hộ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi” - bà Thạch bức xúc.

Tháng 4-2025, UBND huyện Phù Cát (cũ) ban hành các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang.

Theo đó, bà Thạch chỉ được bồi thường tài sản trên đất. Đến tháng 9-2025, UBND xã Đề Gi ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi phần diện tích đất nói trên.

Không đồng tình với phương án bồi thường và quyết định cưỡng chế thu hồi đất, bà Thạch gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Tháng 2-2026, UBND xã Đề Gi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, bác đơn của bà Thạch với lý do việc thu hồi đất được thực hiện đúng quy định.

Sau đó, bà tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị làm rõ vì sao cùng một thửa đất nhưng qua 2 lần thu hồi lại được xác định nguồn gốc khác nhau; đồng thời đề nghị hủy quyết định thu hồi đất và xem xét lại việc bồi thường.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Minh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Đề Gi xác nhận có sự khác nhau trong việc xác định nguồn gốc đất giữa 2 lần thu hồi đối với thửa đất của bà Thạch.

Theo ông Bình, việc thu hồi đất năm 2021 để thực hiện Dự án đường ven biển ĐT 639 do UBND tỉnh Bình Định (cũ) thực hiện. Trong khi đó, việc thu hồi đất để xây dựng Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang được UBND huyện Phù Cát (cũ) thực hiện theo phân cấp của tỉnh trước khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Cũng theo hồ sơ đất đai hiện có, hơn 5.800 m² đất bị thu hồi của bà Thạch có nguồn gốc là đất rừng phòng hộ do UBND xã Cát Khánh trước đây quản lý. Thời điểm thu hồi, khu vực này vẫn còn rừng dương và có hàng rào bao quanh.

“UBND xã Đề Gi chỉ kế thừa, tiếp tục thực hiện các bước thu hồi đất còn dang dở do UBND huyện Phù Cát (cũ) chuyển giao trên cơ sở hồ sơ đất đai và các quy định pháp luật hiện hành. Hiện đơn khiếu nại của bà Thạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh” - ông Bình cho biết.