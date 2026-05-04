Cần đảm bảo quyền lợi người dân khi thu hồi đất dự án ĐT 639

(GLO)- Những bất cập trong việc giao đất hàng chục năm trước đang gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng đường ven biển ĐT 639 tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.

Việc rà soát, xử lý đúng quy định, hợp tình, hợp lý là cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và tạo đồng thuận trong triển khai dự án.

Vướng do giao đất trái thẩm quyền

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh (chủ đầu tư dự án đường ven biển ĐT 639), công tác GPMB tại xã Phù Mỹ Đông hiện còn vướng 24 hộ dân tại các thôn Tân Thành, Tân Phụng (xã Mỹ Thọ cũ, nay là xã Phù Mỹ Đông).

Theo đó, giai đoạn 1991-1997, các trường hợp này được Ban nhân dân thôn giao đất nhưng không có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền, không có biên bản bàn giao đất, không có chứng từ nộp tiền sử dụng đất, chỉ có phiếu thu tiền san ủi mặt bằng nộp cho trưởng thôn, gây khó khăn trong việc lập và phê duyệt phương án bồi thường.

Trong khi đó, người dân cho rằng: Trước đây, do tin tưởng vào thôn, xã nên họ đã nộp tiền san ủi để được giao đất ở. Nhiều lô đất sau đó tiếp tục được chuyển nhượng với niềm tin đây là đất do Nhà nước giao, đảm bảo tính pháp lý. Tuy nhiên, đầu năm 2026, khi UBND xã Phù Mỹ Đông công khai phương án bồi thường, nhiều hộ dân không đồng tình.

Là 1 trong 24 hộ dân nói trên, ông Văn Hồng Hải (thôn Tân Thành) cho biết: Năm 2006, ông mua lại mảnh đất của bà Nguyễn Thị Sô (trú cùng địa phương). Mảnh đất rộng 200 m² có nguồn gốc do Ban nhân dân thôn Tân Thành giao năm 1997, với giá hơn 1,1 lượng vàng.

“Tôi mua lô đất này để dành khi có điều kiện sẽ xây nhà. Nhưng nay địa phương thông báo thu hồi 73,1 m² mà không được đền bù, trong khi phần đất còn lại bị cắt xéo, không biết có còn sử dụng được hay không” - ông Hải chia sẻ.

Ông Văn Hồng Hải (thôn Tân Thành, xã Phù Mỹ Đông) bị thu hồi một phần diện tích đất nhưng địa phương thông báo không đền bù. Ảnh: N.C

Cùng cảnh ngộ, ông Hà Văn Nhị (thôn Tân Thành) bày tỏ bức xúc: “Mảnh đất gần 200 m² của tôi được mua lại năm 2019 với giá 40 triệu đồng. Nay thu hồi mà không được bồi thường thì rất khó chấp nhận”.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng thôn Tân Thành - cho biết: Tại địa phương hiện có 12 hộ thuộc diện đất giao trái thẩm quyền bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 3 trường hợp bị thu hồi nhưng không được bồi thường do không sử dụng đất.

“Thu hồi đất mà không được đền bù sẽ rất thiệt thòi cho người dân. Hoàn cảnh gia đình ông Hải rất khó khăn, mới thoát nghèo vài năm trước, hiện vẫn đang ở nhờ nhà người thân” - ông Tuấn nói.

Tại thôn Tân Phụng 1, ông Nguyễn Minh Đức cũng lo lắng khi thửa đất mặt tiền hơn 100 m² ông mua cách đây 4 năm với giá 390 triệu đồng, nay được thông báo mức bồi thường đất và tài sản trên đất chỉ hơn 30 triệu đồng do có nguồn gốc đất giao không đúng quy định. Không đồng tình, ông Đức đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến UBND xã và UBND tỉnh.

Ngoài các trường hợp trên, nhiều hộ dân khác trong số 24 trường hợp có đất giao trái thẩm quyền cũng đã gửi đơn kiến nghị, cho rằng phương án bồi thường chưa hợp lý.

Ông Nguyễn Minh Đức (thôn Tân Phụng 1, xã Phù Mỹ Đông) mua phải mảnh đất nguồn gốc giao không đúng quy định. Ảnh: N.C

Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoài Thay - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông - cho biết: Dự án đường ven biển ĐT 639 qua địa bàn xã dài 17 km, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Đến nay, công tác bồi thường, GPMB đã thực hiện hơn 70% khối lượng.

Đối với 24 trường hợp còn vướng mắc, địa phương đã hoàn tất rà soát, xác định nguồn gốc đất và công khai phương án bồi thường để lấy ý kiến người dân.

Theo ông Thay, địa phương xác định người dân không có lỗi, bởi trước đây thôn, xã sau khi giao đất đã không hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, việc bồi thường phải thực hiện đúng quy định pháp luật.

“Các trường hợp không sử dụng đất, kể cả không trồng cây hoặc hoa màu, khi thu hồi sẽ không được bồi thường. Những trường hợp đã xây dựng nhà ở trước ngày 1-7-2014 sẽ được xem xét bồi thường về đất, tài sản trên đất và bố trí tái định cư nếu đủ điều kiện.

Thời gian tới, địa phương sẽ tổ chức đối thoại. Đối với các hộ chưa thống nhất phương án bồi thường, việc giải quyết khiếu nại sẽ thực hiện theo đúng quy định” - ông Thay thông tin.

Theo ông Trần Minh Thông - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, địa phương đã gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn xử lý. Trên cơ sở ý kiến chuyên môn, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục lập, phê duyệt phương án bồi thường đúng quy định pháp luật.

Xử lý đúng quy định, thấu tình đạt lý và không để người dân gánh hệ lụy từ những bất cập trước đây chính là chìa khóa để tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận cho dự án ĐT 639.