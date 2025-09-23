Xã Tuy Phước cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Xíu

(GLO)- Sáng 23-9, UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Xíu (thôn Diêm Vân) để triển khai thực hiện Dự án Xây dựng kè, giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân.

Cụ thể, thửa đất bị thu hồi là thửa đất số 294, tờ bản đồ số 26, với tổng diện tích 326,1 m² (300 m² đất ở và 26,1 m² đất trồng cây hàng năm).

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhà trên đất của bà Nguyễn Thị Xíu.

﻿ Ảnh: Xuân Vinh

Trước đó, UBND xã Tuy Phước, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan đã tiến hành tính đúng, tính đủ, bảo đảm quyền lợi cho gia đình bà Xíu để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Hộ bà Xíu đã nhận tiền hỗ trợ đền bù, đất tái định cư và xây dựng nhà ở ổn định tại nơi tái định cư. Tuy nhiên, đến nay, gia đình vẫn chưa di dời và bàn giao khu đất bị thu hồi cho đơn vị thi công.

Buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng trình tự quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện nghiêm quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.