Cà phê Gia Lai chạm mốc 30 tấn/ha - thành quả của sự đầu tư bài bản

(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều vườn cà phê đạt trên 30 tấn quả tươi/ha, vượt ngưỡng năng suất từng được xem là “trần” trong canh tác. Kết quả này không đến từ may rủi mà là thành quả của sự đầu tư bài bản, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thay đổi tư duy sản xuất, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Vườn cây tốt, năng suất tăng

Đội 4, Công ty Cà phê Ia Sao 2 (xã Ia Hrung) hiện quản lý 107 ha cà phê, trong đó 62 ha được trồng năm 2015 trên diện tích chuyển đổi từ cao su kém hiệu quả, còn lại 45 ha trồng từ giai đoạn 1986-1987. Toàn bộ diện tích được giao cho 115 hộ nhận khoán trực tiếp chăm sóc.

Nhờ kiểm soát chặt quy trình kỹ thuật từ cắt tỉa, vệ sinh vườn đến phòng trừ sâu bệnh giúp cây phát triển đồng đều, hạn chế rủi ro và nâng cao năng suất. Ảnh: N.S

Niên vụ 2025 ghi nhận năng suất cao nhất từ trước đến nay. Diện tích trồng cũ đạt bình quân 19,1 tấn quả tươi/ha; diện tích trồng mới đạt 20,6 tấn/ha. Nhiều vườn vượt ngưỡng 25 tấn, thậm chí trên 30 tấn/ha.

Theo ông Nguyễn Xuân Thế - Bí thư Chi bộ kiêm Đội trưởng Đội 4, lợi thế của mô hình doanh nghiệp là quy trình kỹ thuật được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn nằm ở người nhận khoán. Khi bà con thực hiện nghiêm các khâu từ tưới nước, tỉa cành, làm cỏ đến bổ sung dinh dưỡng, vườn cây sẽ phát triển ổn định và cho năng suất cao.

“Mấy năm liền cà phê được mùa, được giá, bà con mạnh dạn đầu tư trở lại cho vườn cây, vì vậy năng suất tăng rõ rệt” - ông Thế cho biết.

Trong khi đó, tại Đội 3 - nơi quản lý 120 ha cà phê, năng suất bình quân niên vụ 2025 đạt 22 tấn quả tươi/ha. Người nhận khoán không chỉ tuân thủ quy trình mà còn chủ động cải tạo đất, tận dụng phụ phẩm để nâng cao độ phì và sức đề kháng của cây.

Ông Phạm Ngọc Bảy - Đội trưởng Đội 3 - cho hay: “Việc ủ vỏ trấu cà phê với phân chuồng để tạo phân hữu cơ vi sinh đang được nhiều hộ áp dụng. Cách làm này giúp đất tơi xốp, hạn chế sâu bệnh, tạo nền tảng cho năng suất ổn định lâu dài”.

Những vườn vượt ngưỡng 30 tấn/ha

Đội 3 là nơi xuất hiện nhiều vườn cà phê đạt năng suất cao của Công ty Cà phê Ia Sao 2. Điển hình, vườn của hộ bà Võ Thị Thùy Trang đạt 30,2 tấn quả tươi/ha, hộ ông Nguyễn Xuân Thế đạt 30,1 tấn, hộ ông Lê Văn Dũng đạt 29,8 tấn.

Vườn cà phê của gia đình ông Lê Văn Dũng (Đội 3, Công ty Cà phê Ia Sao 2) duy trì mức năng suất cao qua nhiều năm. Ảnh: N.S

Đáng chú ý, riêng 1 ha cà phê của ông Nguyễn Xuân Thế đạt 31,1 tấn quả tươi trong niên vụ 2025, thuộc nhóm cao nhất toàn Công ty. Theo ông Thế, ngoài yếu tố thời tiết thuận lợi, chăm sóc khoa học là điều kiện tiên quyết. “Không thể đạt năng suất cao nếu làm theo kinh nghiệm đơn lẻ. Mọi khâu đều phải được tính toán và thực hiện đúng kỹ thuật” - ông Thế nói.

Trong khi đó, vườn cà phê của ông Lê Văn Dũng là điển hình về sự ổn định. Trồng từ năm 2015, vườn không chỉ đạt gần 30 tấn/ha trong năm 2025 mà còn duy trì mức năng suất cao qua nhiều năm. Khác biệt lớn nhất trong cách làm của ông Dũng là chú trọng phân bón hữu cơ. Ngoài định mức theo khuyến cáo, mỗi năm ông đều bổ sung lượng lớn phân hữu cơ vi sinh tự ủ từ vỏ cà phê và phân bò.

“Cây cà phê dùng phân hữu cơ giống như con người dùng thuốc đông y, hiệu quả chậm nhưng bền. Cây khỏe thì năng suất mới ổn định lâu dài” - ông Dũng chia sẻ.

Nhờ chủ động được nguồn nước cùng với quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn cây của các hộ nhận khoán luôn phát triển xanh tốt, cho năng suất ổn định. Ảnh: N.S

Theo ông Nguyễn Ngô Hùng - Giám đốc Công ty Cà phê Ia Sao 2, đơn vị hiện quản lý 525 ha cà phê, trong đó 464 ha đang kinh doanh. Tổng mức đầu tư phân bón mỗi năm đạt khoảng 19,5 tỷ đồng, bình quân trên 42 triệu đồng/ha.

“Chúng tôi kiểm soát chặt quy trình kỹ thuật từ cắt tỉa, vệ sinh vườn đến phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, vườn cây phát triển đồng đều, hạn chế rủi ro và nâng cao năng suất. Ngoài Đội 3 và Đội 4, các đội còn lại cũng đạt năng suất bình quân khá cao như: Đội 5 đạt 18,31 tấn/ha, Đội 2 đạt 17,72 tấn/ha, Đội 1 đạt 15,52 tấn/ha” - ông Hùng cho biết.

Những vườn cà phê chạm mốc 30 tấn/ha là con số ấn tượng, phản ánh rõ hướng đi hiệu quả. Khi vườn cây được chăm sóc đúng kỹ thuật, kết hợp với sự chủ động của người sản xuất và đầu tư hợp lý, năng suất không còn là giới hạn cố định mà có thể tiếp tục được nâng lên theo hướng bền vững, tạo nền tảng cho ngành cà phê Gia Lai phát triển ổn định trong những năm tới.